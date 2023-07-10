Портников пояснив, що завадить Україні швидко стати членом НАТО

Віталій Портников каже, що малоймовірна ситуація, при якій Україна відразу і стане членом НАТО, і отримає гарантії від інших країн-учасниць Альянсу

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Віталій Портников розповів, чому, на його думку, Україна швидко не вступить в НАТО / колаж Главред, фото УНІАН і сайт президента України

Україна не зможе швидко стати членом НАТО не стільки через військові критерії, скільки через політичні. Про це в інтерв'ю Главреду заявив публіцист і журналіст Віталій Портников.

"Думаю, що тут мова йде не стільки про військові критерії, скільки про політичні. І з цієї точки зору я думаю, що Україна не так швидко приєднається до НАТО, як нам хотілося б, тому що це не тільки військовий, а й політичний союз. З іншого боку, існують ще й можливості політичних рішень, коли певні реформи пропонується зробити, проте країна може стати членом НАТО ще до того моменту, як вони будуть повністю здійснені. Тобто сам запуск реформ може стати реальним тригером для вступу в НАТО", - сказав він.

Портніков каже, що не може собі уявити ситуацію, при якій Україна відразу і стане членом НАТО, і отримає гарантії від інших країн-учасниць Альянсу (за типом тих, які отримали Фінляндія і Швеція).

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"Повторюся, я навіть не уявляю, що Україна швидко стане повноправним членом НАТО. Я маю на увазі механізм, коли Україна отримає запрошення в НАТО і одночасно — гарантії безпеки від країн-членів НАТО. Такі, які отримали Фінляндії і Швеція, коли отримали запрошення в НАТО. Швеція і сьогодні живе під цим механізмом гарантій від Сполучених Штатів і Великобританії", ‒ сказав він.

Хто такий Віталій Портников? Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Перспективи вступу України до НАТО

Стало відомо, що Німеччина готується подати на відстрочку у вступі України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни з країною-агресором Росією. Як повідомило джерело в Альянсі, Берлін використовує щорічний саміт НАТО в Литві на цьому тижні, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Україна внаслідок візитів президента Володимира Зеленського до Болгарії, Чехії, Словаччини та Туреччини досягла прогресу. Шлях до НАТО стане коротшим, деякі важливі рішення вже узгоджені. Однак Київ як і раніше чекає чітку позицію Альянсу на запрошення в колективний блок безпеки заходу. Директора країни-агресора Росії Володимира Путіна треба дотискати.

Колишній помічник Міністра оборони США зі зв'язків з НАТО Джим Таунсенд заявив, що Україна може вступити до НАТО ще до формального завершення війни з агресором Росією. Тільки євроатлантична інтеграція Києва стане реальною гарантією безпеки української держави. На саміті НАТО у Вільнюсі Україну навряд чи запросять до Альянсу, проте може бути конкретизований механізм за типом ПДЧ з урахуванням української специфіки.

Пізніше в Politico заявили, що у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Група ключових країн Альянсу терміново готує проект Декларації про гарантії безпеки для України. Країни хочуть встигнути узгодити параметри пакету гарантій безпеки перед початком саміту, щоб запропонувати їх Україні і ввести ще до приєднання до НАТО.

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