Порошенко з третьої спроби все ж таки зміг виїхати з України

Петро Порошенко виїхав з України / Reuters

П'ятий президент України Петро Порошенко у понеділок, 30 травня, все ж таки зміг перетнути кордон України. Це була вже третя спроба колишнього глави держави виїхати з країни. Експрезидент повідомив, що направляється на конгрес і саміт Європейської народної партії в Роттердам.

Як пише Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах, Порошенко перетнув українсько-польський кордон,

Як писав Главред, вранці в понеділок Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського, щоби запевнити, що опозиція разом з владою працює на зміцнення України. За словами політика, він направляється на конгрес і саміт Європейської народної партії в Роттердам.

Своїми цілями Порошенко назвав надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі вже в червні, підтримку України у війні проти Росії, надання фінансової допомоги Україні та схвалення "плану Маршалла 2.0" для післявоєнного відновлення.

Спроби Порошенка виїхати з України

Увечері 27 травня в пункт пропуску Рава-Руська у Львівській області прибув Петро Порошенко, який є членом Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Під час проходження паспортного контролю було надано копію розпорядження голови Верховної ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ до Парламенської асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.

Як повідомляють ЗМІ, в ході перевірки цього документа виявилося неможливим встановити його дійсність: не зчитувався QR-код.

Експрезидент і люди, які його супроводжували, повернулися на територію України.

Вже наступного дня Порошенко спробував знову виїхати з України, однак йому відмовили. Він стверджує, що його не випустили, оскільки, за словами прикордонників, він "надав не всі документи".

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