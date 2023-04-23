Поразка РФ і відновлення кордонів України: Кулеба назвав умову завершення війни

Перемога над Володимиром Путіним буде уроком для всіх потенційних агресорів, упевнений глава МЗС.

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Дмитро Кулеба назвав формат встановлення миру / Колаж 36-та ОМБП, УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив заяву про те, що для України стане перемогою у війні, розв'язаною РФ.

При цьому справжній мир настане після відновлення міжнародно визнаних кордонів України, підкреслив він у своїй колонці для німецького видання Die Welt.

Глава МЗС упевнений, що жодна інша країна у світі не прагне до миру так сильно, як Україна. Але в той же час пропозиції щодо переговорів з усього світу не враховують, що миру не хоче Москва.

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Водночас він розповів, що Росія продовжує здійснювати жорстокі напади на українські села і міста з метою вбити більше людей і захопити більше землі, і це не схоже на бажання вести переговори, припинити агресію і відновити мир.

За його словами, українська сторона вивчає мирні пропозиції, які звучать, і вітає будь-яку ініціативу, яка поважає територіальну цілісність України, принципи Статуту ООН і відповідні резолюції Генеральної Асамблеї, адже "справжній мир повинен бути справедливим і тривалим".

"Не буде справжнього миру ні для України, ні для решти світу, якщо Росія не понесе повної відповідальності за всі свої злочини, включаючи злочин агресії проти України і всі наступні військові злочини, злочини проти людяності і геноцид", – підкреслив Кулеба.

За його словами, майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні.

"Якщо ми помилимося зараз і вирішимо винагородити Путіна за його агресію в будь-якій формі замість того, щоб перемогти його як урок для всіх інших потенційних агресорів, майбутнє України, Європи і всього світу буде поставлено під загрозу", - вважає Кулеба.

"Справжній мир - це відновлення міжнародно визнаних кордонів України. Справжній мир - це безпечна батьківщина для кримськотатарського народу в українському Криму. Справжній мир - це кораблі з зерном, а не військові кораблі в Чорному морі. Справжній мир - це світ, об'єднаний верховенством міжнародного права. Це те, за що ми боремося – не тільки за перемогу у війні, а й за справжній, довготривалий мир", – пояснив він.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що розв'язана Росією проти України Війна зайшла в глухий кут. За його словами, Захід не буде чинити тиск на Київ і змушувати Україну йти на компроміс з агресором. Він закликав Путіна вивести війська з України, після чого переговори можуть стати можливими.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що в РФ залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоч якихось військових цілей в Україні. Він також припустив, що "вирішальна битва між РФ і Україною буде Цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів Буданов не надав.

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