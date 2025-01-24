"Попруть туди": РФ націлилася на захоплення двох областей України – тривожний прогноз

Олег Жданов назвав найімовірніший сценарій розвитку подій за Дональда Трампа.

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/ sprotyv.info, Главред

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За Трампа можуть заморозити війну по лінії бойового зіткнення

РФ намагатиметься захопити якомога більше території

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував імовірний сценарій завершення війни в Україні.

Як наголосив він в інтерв'ю Главреду, не виключено, що рішення ухвалюватимуть на підставі права сили, адже у світі настає епоха хаосу і силових рішень.

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"Сьогодні право сили сильніше, ніж сила права", - зазначив військовий експерт.

Він нагадав, що диктатор Володимир Путін говорив про можливість завершення війни "з урахуванням реалій на землі", тому президент США Дональд Трамп не буде йому заперечувати.

"Найімовірніший сценарій розвитку подій за Трампа - це заморожування війни по лінії бойового зіткнення", - припустив співрозмовник.

Він попередив про те, саме зараз можуть бути найінтенсивніші бої, які тільки зможе собі дозволити Росія, виходячи з її сил.

"Російські війська намагатимуться захопити якомога більше території, причому неважливо, в якій області. Вийде захопити щось у Дніпропетровській області, війська РФ попруть туди. Зараз противник активізувався в Харківській області - біля Лиману і Куп'янська: вистачить сил - попруть туди. Аби тільки захопити. А Трамп просто все це росіянам затвердить", - додав Жданов.

Нагадаємо, у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська. У Донецькій області росіяни ще мають тактичну перевагу, нагадав Іван Тимочко.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся далі.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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