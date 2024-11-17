Влучила в 'десяточку': колишня вихователька збила російську ракету

Наталія Грабарчук збила крилату ракету із ЗРК "Ігла".

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Колишня вихователька Наталія Грабарчук знищила російську ракету / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Повітряні сили ЗСУ

Ворог атакував Україну крилатими ракетами. Одну з таких змогла знищити Наталія Грабарчук, яка у цивільному житті була вихователькою в дитсадку, а нині - солдат. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Жінка знищила російську ракету з ПЗРК "Ігла". Важливо те, що це був її перший бойовий пуск і одразу вона попала в "десяточку".

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль! ... Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи – військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо усі свої сили", - сказала Наталія Грабарчук. відео дня

Дивіться відео про те, як зенітниця Наталія знищила російську ракету:

Колишня вихователька Наталія Грабарчук знищила російську ракету / фото: скріншот

Слід зазначити, що Наталія була вихователем дошкільного закладу, а у 2021 році стала стрілком-зенітником зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Вибухи в Україні 17 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.

Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.

Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що РФ може завдати повторних ударів. У агресора є ракетний запас на кілька ударів по Україні.

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