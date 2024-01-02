Допомога під загрозою: Туреччина не пустила в море кораблі Британії для України

Туреччина закрила Босфор для міношукачів, що прямували в українське море.

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Туреччина не пустила в море кораблі Великобританії для України / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels

У вівторок, 2 січня, в Туреччині зробили заяву про заборону транзиту через її води в Чорне море для двох британських кораблів-міношукачів. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини.

У відомстві додали, що інакше це буде сприйнято як порушення Міжнародного пакту про прохід через протоки у воєнний час.

Як повідомляє Reuters, у грудні Велика Британія пообіцяла передати Україні два мінних кораблі Королівського флоту ВМС, щоб посилити морські операції України в боротьбі проти Росії. Як стало відомо, ці кораблі вже прямували до нового місця приписки, проте їм завадила Туреччина.

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При цьому, член НАТО повідомила всім союзникам, що не дасть використовувати протоки Босфор і Дарданелли, поки війна в Україні не закінчиться.

"Наші союзники були проінформовані про те, що мінно-шукальні кораблі, подаровані Україні Великобританією, не зможуть пройти через турецькі протоки в Чорне море, поки триває війна", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

Туреччина та Україна

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і російський диктатор Володимир Путін провели переговори в Сочі у понеділок, 4 вересня. Telegram-канал Генерал СЗР, який часто ділиться інсайдами з Кремля, розкрив подробиці зустрічі двох лідерів.

Також, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав кількох лідерів "Великої двадцятки" задовольнити деякі вимоги країни-агресора Росії і спробувати відновити угоду, яка дозволила здійснювати поставки українського зерна і знизила світові ціни на продовольство.

Крім іншого, лідер Туреччини Ердоган вважає, що Європейський союз повинен відмовитися від помилки вже зараз. Помилкою він назвав початок переговорів про вступ України до ЄС.

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