"Потрібні 5 кроків": Кулеба сказав, як світ може відповісти на удар РФ по Україні

Голова МЗС зазначив, що Путін посилює терор проти України.

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Кулеба сказав, як світ може відповісти на удар РФ по Україні/ колаж: Главред, фото: скрін, КМВА

Світова громадськість повинна відреагувати на черговий масований ракетний удар країни-агресорки Росії по Україні. Не можна закривати очі на вбивства українських мирних жителів та руйнування критично важливої інфраструктури України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відповідну публікацію він оприлюднив у соцмережі Х (колишній Twitter). Він зазначив, що інші країни повинні рішуче відреагувати на чергову масовану атаку, яку здійснила РФ.

За словами Кулеби, світова спільнота могла б здійснити п’ять наступних кроків, щоб підтримати Україну у боротьбі з країною-агресоркою Росією:

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прискорити постачання в Україну додаткових систем ППО та боєприпасів;

забезпечити Україну бойовими дронами всіх типів;

забезпечити Україну ракетами далекого радіусу дії понад 300 км;

схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні;

ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

Голова МЗС зазначив, що російський диктатор Володимир Путін посилює терор проти України. Кулеба наголосив, що сьогодні був уже другий масований ракетний удар всього за чотири дні.

"Цивільну інфраструктуру було пошкоджено; людей, включаючи дітей, було поранено і вбито. Ми очікуємо, що всі держави рішуче засудять напад і вдадуться до рішучих дій. Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не закриватиме очі на вбивства мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури в Україні", – заявив Кулеба.

Масований ракетний удар РФ по Україні

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову поранено 92 людини, чотири – загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби – понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів". За його словами, були атаковані цивільна та критична інфраструктура, промислові та військові об'єкти. Основний напрямок удару – столиця України.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував масований ракетний удар російських окупантів по Україні. Він наголосив, що Україні необхідна зброя для захисту міст від російських атак.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку. Він наголосив, що РФ відповість за кожне забране життя.

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