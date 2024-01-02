Роспропаганда видала дикий фейк про Залужного після атаки на Київ

Російські пропагандисти вигадали собі купу "перемог" після того, як усі їхні "Кинджали" над Києвом збили ЗРК Patriot.

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РосЗМІ неодноразово "ховали" Залужного / Колаж Главреда, фото: ОП, УНІАН

Російські пропагандисти вчергове здійснюють "вкиди" про нібито смерть Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного після низки невдалих спроб вплинути на настрої українського суспільства.

Зокрема, вдень 2 січня низка російських пропагандистських ресурсів поширили фейк про начебто удар по бункеру Залужного внаслідок повітряної атаки "Кинджалами" Києва у вівторок вранці.

Пропагандистська помийка "Российская газета" стверджує, що ракетами "уражено" підземний командний пункт, у якому нібито міг перебувати український Головком.

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Понад те, в уяві пропагандистів уражено нібито кілька зенітних комплексів і "є" влучання у промисловий об'єкт.

Разом з тим, Стратком ЗСУ наголошує, що дикі "вкиди" ворога є всього лиш фейками.Сам Залужний у Twitter зауважив, що усі 10 "Кинджалів", які РФ випустила по Києву, було знешкоджено Patriot. При цьому Головнокомандувач підкреслив, що у разі влучання "Кинджалів" "наслідки були б катастрофічними".

Масована атака РФ на Україну 2 січня

У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну, випустивши по областях, в тому числі по Києву, не менш як 70 крилатих ракет Х-101/ Х-555/ Х-55 і 10 аеробалістичних "Кинджал".

Є жертви і руйнування інфраструктури у великих містах України. Зокрема, сталася пожежа у багатоповерхівці столиці, а в Харкові через обстріл Росії постраждали вже понад 40 осіб. Всього, за словами президента Володимира Зеленського, 2 січня через ворожі дії поранення отримали 92 людини, 4 загиблих.

Силами ППО знищено 72 повітряні цілі з 99 випущених Росією.

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