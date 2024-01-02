Роспропаганда видала дикий фейк про Залужного після атаки на Київ

Російські пропагандисти вчергове здійснюють "вкиди" про нібито смерть Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного після низки невдалих спроб вплинути на настрої українського суспільства.
Зокрема, вдень 2 січня низка російських пропагандистських ресурсів поширили фейк про начебто удар по бункеру Залужного внаслідок повітряної атаки "Кинджалами" Києва у вівторок вранці.
Пропагандистська помийка "Российская газета" стверджує, що ракетами "уражено" підземний командний пункт, у якому нібито міг перебувати український Головком.
Понад те, в уяві пропагандистів уражено нібито кілька зенітних комплексів і "є" влучання у промисловий об'єкт.
Разом з тим, Стратком ЗСУ наголошує, що дикі "вкиди" ворога є всього лиш фейками.Сам Залужний у Twitter зауважив, що усі 10 "Кинджалів", які РФ випустила по Києву, було знешкоджено Patriot. При цьому Головнокомандувач підкреслив, що у разі влучання "Кинджалів" "наслідки були б катастрофічними".
Масована атака РФ на Україну 2 січня
У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну, випустивши по областях, в тому числі по Києву, не менш як 70 крилатих ракет Х-101/ Х-555/ Х-55 і 10 аеробалістичних "Кинджал".
Є жертви і руйнування інфраструктури у великих містах України. Зокрема, сталася пожежа у багатоповерхівці столиці, а в Харкові через обстріл Росії постраждали вже понад 40 осіб. Всього, за словами президента Володимира Зеленського, 2 січня через ворожі дії поранення отримали 92 людини, 4 загиблих.
Силами ППО знищено 72 повітряні цілі з 99 випущених Росією.
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