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"Палахкотить 12 цистерн з паливом": в окупованому Шахтарську масштабна пожежа

26 жовтня 2022, 22:54

Вогонь такої сили, що потужну вожежу видно з сусідніх міст і сіл.

Шахтарськ, пожежа
Шахтарськ / shahtersk.org

У Донецькій області в окупованому Шахтарську загорілася нафтобаза.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, окупаційна влада заявляє про нібито удар Збройних сил України.

Зокрема, повідомляється про масштабну пожежу в районі залізничного вокзалу.

Вогонь такої сили, що потужна заграву видно з сусідніх міст і сіл. Шахтарськ знаходиться в 50 кілометрах на схід від Донецька.

Як заявила окупаційна влада, по місцевій нафтобазі нібито завдали удару.

"12 цистерн з паливом палахкотять на залізничній колії в Шахтарську", - радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Шахтарськ

Нагадаємо, 25 жовтня у Дніпрі були чутні звуки вибухів. Перед цим в місті і області була оголошена повітряна тривога.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряда впали на місцеву АЗС.

За словами мера Бориса Філатова, загинули дві людини. Одна людина загинула в автомобілі, інша на автомийці, розташованій поруч з АЗС.

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