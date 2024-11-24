Півмільйонне місто під загрозою: РФ готує новий штурм – The Economist

Росіяни планували направити дві дивізії для початкового штурму.

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РФ може атакувати Запоріжжя / колаж фото УНІАН

Армія країни-агресора РФ готується до наступу на Запоріжжя - місто, яке розташоване всього за 30 кілометрів від фронту, кажуть в українській розвідці.

Це місто є одним із трьох решти "центрів важкої промисловості", що залишилися і має вирішальне значення для виживання України, йдеться в матеріалі The Economist.

Український представник на умовах анонімності заявив виданню, що скоро в бій можуть бути кинуті 130 тисяч російських окупантів. Зі свого боку полковник Олексій Хільченко з бригади швидкого реагування "Спартан", нещодавно перекинутої в Запоріжжя, вважає, що Росія "зайнята в іншому місці" і не буде наступати на це місто. Він також стверджує, що росіяни планували спрямувати дві дивізії (20-30 тисяч військовослужбовців) для початкового штурму, але половина була перекинута до Курської області.

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Водночас командир батальйону 118-ї бригади "Лемберг", що займає південно-західні рубежі оборони Запорізької області, згоден із тим, що окупанти поки що не готові до цього кроку. "Але коли вони його завдадуть, перший удар буде найсильнішим", - додав він.

Україна не ризикує і зводить нові укріплення. Їх будують кільцями, що розходяться від обласного центру. Робота ведеться ґрунтовно - мінні поля, інженерні загородження і споруди з бетону і заліза.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує просування в бік Запоріжжя. Просування РФ у бік Запоріжжя також допоможе підкріпити угруповання, яке воює з того боку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти планують наступати на Запоріжжя. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою. Про це повідомив спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.

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Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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