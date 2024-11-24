Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Півмільйонне місто під загрозою: РФ готує новий штурм – The Economist

Олексій Тесля
24 листопада 2024, 22:11
664
Росіяни планували направити дві дивізії для початкового штурму.
ЗСУ, Запоріжжя
РФ може атакувати Запоріжжя / колаж фото УНІАН

Армія країни-агресора РФ готується до наступу на Запоріжжя - місто, яке розташоване всього за 30 кілометрів від фронту, кажуть в українській розвідці.

Це місто є одним із трьох решти "центрів важкої промисловості", що залишилися і має вирішальне значення для виживання України, йдеться в матеріалі The Economist.

Український представник на умовах анонімності заявив виданню, що скоро в бій можуть бути кинуті 130 тисяч російських окупантів. Зі свого боку полковник Олексій Хільченко з бригади швидкого реагування "Спартан", нещодавно перекинутої в Запоріжжя, вважає, що Росія "зайнята в іншому місці" і не буде наступати на це місто. Він також стверджує, що росіяни планували спрямувати дві дивізії (20-30 тисяч військовослужбовців) для початкового штурму, але половина була перекинута до Курської області.

відео дня

Водночас командир батальйону 118-ї бригади "Лемберг", що займає південно-західні рубежі оборони Запорізької області, згоден із тим, що окупанти поки що не готові до цього кроку. "Але коли вони його завдадуть, перший удар буде найсильнішим", - додав він.

Україна не ризикує і зводить нові укріплення. Їх будують кільцями, що розходяться від обласного центру. Робота ведеться ґрунтовно - мінні поля, інженерні загородження і споруди з бетону і заліза.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує просування в бік Запоріжжя. Просування РФ у бік Запоріжжя також допоможе підкріпити угруповання, яке воює з того боку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти планують наступати на Запоріжжя. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою. Про це повідомив спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.

Читайте також:

Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Запоріжжя війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Удар новою ракетою РФ по Дніпру: Зеленський розповів подробиці атаки

Удар новою ракетою РФ по Дніпру: Зеленський розповів подробиці атаки

23:20Україна
Півмільйонне місто під загрозою: РФ готує новий штурм – The Economist

Півмільйонне місто під загрозою: РФ готує новий штурм – The Economist

22:11Україна
"Абсолютна м'ясорубка": у США назвали терміни старту переговорів Трампа щодо України

"Абсолютна м'ясорубка": у США назвали терміни старту переговорів Трампа щодо України

21:24Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на тиждень з 25 листопада по 1 грудня: Терезам - порада, Левам - важлива подія

Гороскоп на тиждень з 25 листопада по 1 грудня: Терезам - порада, Левам - важлива подія

Гороскоп Таро на тиждень з 25 листопада по 1 грудня

Гороскоп Таро на тиждень з 25 листопада по 1 грудня

Гороскоп на завтра 25 листопада: Рибам - несамовита удача, Терезам - вражаюча можливість

Гороскоп на завтра 25 листопада: Рибам - несамовита удача, Терезам - вражаюча можливість

Складна головоломка із захованою літерою: завдання потрібно вирішити за 11 секунд

Складна головоломка із захованою літерою: завдання потрібно вирішити за 11 секунд

ЗСУ втратили майже половину території в Курській області: що відомо

ЗСУ втратили майже половину території в Курській області: що відомо

Останні новини

23:40

Грілки із гарячою водою можуть стати небезпечними: як перевірити їх

23:20

Удар новою ракетою РФ по Дніпру: Зеленський розповів подробиці атаки

22:11

Півмільйонне місто під загрозою: РФ готує новий штурм – The Economist

21:24

"Абсолютна м'ясорубка": у США назвали терміни старту переговорів Трампа щодо України

20:44

РФ готується до масованої атаки "роїв безпілотників" із штучним інтелектом - ЗМІ

Бронювання по-новому, тисяча Зеленського і подорожчання продуктів: що змінюється з 1 грудня для українцівБронювання по-новому, тисяча Зеленського і подорожчання продуктів: що змінюється з 1 грудня для українців
20:37

Весь наступний рік буде щасливим: що потрібно зробити 25 листопада - прикмети

20:15

Українців попередили про відключення електроенергії: графік на 25 листопада

19:48

Байден передумав запрошувати Україну в НАТО: у Bloomberg розкрили причину

19:39

Скує 8-градусний мороз і буде штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

Реклама
19:32

Збиття ракет над нами з боку союзників: чому зараз зручний моментПогляд

19:22

"Взяли паузу і вичікують": експерт про позицію деяких партнерів УкраїниВідео

19:17

"Зібрали серйозне угрупування": в ЗСУ назвали найбільший страх РФ на Півдні

18:48

РФ посилила наступ на восьми напрямках: генерал заявив про велике оточення ЗСУ

18:19

Новий світопорядок та кінець війни в Україні: дипломат назвав вирішальний рік

18:14

Вибухи гриміли у двох областях: РФ била ракетами й дронами, є поранені

17:26

Над авіабазами Британії помітили невідомі безпілотники: що відбувається

17:26

Копійчаний засіб творить дива: названо моментальний спосіб миття брудних чашок

16:56

Точні терміни знають не всі: скільки насправді має варитись картопляВідео

16:40

Росіяни накопичують системи С-300 в окупованому Криму: до чого готується РФ

16:18

"Криму більше немає": експерт оцінив скандальні заяви команди ТрампаВідео

Реклама
16:08

Вилетить, як корок: як позбутися волосся у зливі душа

15:54

Європа хоче створити буферну зону в Україні: експерт дав неочікуваний прогнозЕксклюзив

15:41

4 знаки зодіаку, які з найбільшою ймовірністю розбагатіють

15:33

Україну чекають найкритичніші 8 тижнів в її історії: що передбачається - посол

15:05

Росіяни провалили штурми: ЗСУ знищують окупантів на Запорізькому напрямку

14:56

Любовний гороскоп на тиждень з 25 листопада по 1 грудня

14:56

Росія може повністю окупувати Донецьку область: військовий назвав терміни

14:41

Є загиблий: Україною прокотилась хвиля диверсій з підривами - ЗМІ

14:10

Що завадило РФ захопити Одесу та Миколаїв: посол зробив неочікувану заяву

13:57

Як поява ядерної зброї в України вплине на хід війни - прогноз

13:22

В РФ може закінчитись зброя: коли Путін розпочне переговори - The Guardian

12:59

Як прикрасити кімнату на Новий рік: оригінальні ідеї для декору 2025

12:58

Розформування ТЦК та СП в Україні: в Раді зробили різку заяву

12:56

Чи можуть вибори в Україні відбутись вже у 2025 році: названо важливий нюансВідео

11:56

Гороскоп Таро на тиждень з 25 листопада по 1 грудня

11:55

Світла буде більше: у деяких областях України змінили графіки відключень

11:44

Понад 1200 повітряних цілей: РФ завдала масованого удару по Україні - Зеленський

11:19

Сили оборони уразили ЗРК "С-400" російських окупантів на Курщині - Генштаб

11:07

Нищівні удари ракетами по території РФ: названо наступну ціль України

10:56

Загасити світло для мільйонів: РФ готує кібератаки на Великобританію - The Telegraph

Реклама
10:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 25 листопада по 1 грудня

10:15

Росія випустила по Україні 73 безпілотники: скільки збила ППО

10:04

Гороскоп на тиждень з 25 листопада по 1 грудня: Терезам - порада, Левам - важлива подія

09:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 листопада (оновлюється)

09:48

Посилити Україну перед Трампом: Байден пішов на радикальні кроки - Bloomberg

09:36

Означатиме поразку: Трамп може піти на вигідну для Путіна угоду – WP

09:30

Карта Deep State онлайн за 24 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:31

Заходили різними курсами: ворог атакував столицю та Київщину дронами, деталі

08:31

ЗСУ втратили майже половину території в Курській області: що відомо

07:48

РФ за 3 місяці виробляє стільки зброї, як ЄС за рік - Пісторіус

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти