Отримати водійські права стане складніше: в Україні вводять нові правила

Проєкт наказу вже оприлюднений і чекає на формальне ухвалення.

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Як зміняться правила складання на водійські права / Колаж: Главред, фото: freepik.com

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МВС підготувало проєкт нових правил складання практичного іспиту

Основна зміна — збільшення інтервалів між спробами

Теоретичний іспит залишиться без змін

В Україні готують зміни до правил отримання водійського посвідчення. Ключова зміна — збільшення інтервалів між спробами у разі невдалої здачі іспиту. Про це повідомило МВС України.

Міністерство оприлюднило проєкт наказу щодо правил складання практичного іспиту для отримання водійського посвідчення. Головним нововведенням, яке пропонує МВС, є збільшення строків повторної здачі між спробами у разі неуспішного скаладання.

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Згідно з проєктом наказу:

Після першої невдалої спроби повторний іспит можна складати не раніше ніж через 10 календарних днів.

Після другої спроби — через 20 днів.

Після третьої та наступних — через 30 днів з моменту попереднього іспиту.

За даними МВС, відлік починається з наступного дня після невдалої спроби.

Водночас теоретичний іспит залишиться без змін. Проте основна увага тепер зосереджена на вдосконаленні практичних навичок водіння.

Проєкт документа вже оприлюднений для громадського обговорення на офіційному порталі та очікує на остаточне затвердження.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

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Як повідомляв Главред, в Україні запрацювала оновлена система електронного запису до сервісних центрів МВС. Тепер водії можуть записатися на прийом за 21 день наперед, але не більше 4 разів на місяць (для юросіб — до 4 разів на день).

Також в Україні різко зросла вартість автоцивілки: у березні 2025 року середня ціна сягнула 4 632 грн, що вдвічі більше, ніж у грудні 2024-го. За даними Мінфіну, причиною є нові підходи до розрахунку тарифів ОСЦПВ.

Крім цього, до Верховної Ради подано законопроєкт №9564, який передбачає штрафи за перевищення рівня шуму транспортом. За перше порушення — 17 тис. грн, за повторне — 34 тис. грн та можливе позбавлення водійських прав.

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Що відомо про сервісний центр МВС? Сервісний центр МВС бере безпосередню участь у реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг. Серед основних функцій та послуг сервісних центрів МВС — видача та обмін посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача та зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів. На базі сервісного центру можна скласти іспит для отримання права керування транспортними засобами, пише Вікіпедія.

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