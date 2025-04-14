Ціна 'злетіла' в 2 рази: обов'язкова для всіх водіїв послуга різко подорожчала

Вартість однієї фінансової послуги для водіїв в Україні підскочила більш ніж удвічі.

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Автоцивілка різко подорожчала у 2025 році / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

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Новий закон про автоцивілку набрав чинності з 1 січня 2025 року

У березні 2025 року середня вартість страхування авто зросла до 4 632,5 грн

Ціна збільшилася вдвічі, порівнюючи з груднем 2024 року

Загальне зростання цін в Україні прискорилось. Особливо помітно це на прикладі вартості обов’язкової автоцивілки. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

У березні 2025 року середня вартість послуги страхування особистого транспорту сягнула 4 632,5 гривень. Це в 2,1 раза більше, ніж у грудні минулого року (2 188,8 грн).

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За 2024 рік вартість автострахування зросла на 16,3%, але суттєвий стрибок стався вже на початку 2025 року.

У Національному банку України пояснюють, що одним із ключових чинників зростання стала зміна підходів до розрахунку ОСЦПВ – обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників авто.

Закон про автоцивілку

З 1 січня 2025 року в Україні набув чинності новий закон про "автоцивілку", який скасував державне регулювання тарифів. Замість фіксованої ціни запроваджено індивідуальне ціноутворення – страховики самі визначають вартість поліса, залежно від водія, транспортного засобу та інших факторів ризику.

Крім того, з нового року запрацювала система автоматичного моніторингу наявності полісів через камери відеоспостереження, які також фіксують перевищення швидкості.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Новий закон передбачає збільшення максимальних розмірів страхового відшкодування:

за шкоду життю та здоров’ю – з 320 000 грн до 500 000 грн;

за шкоду майну – зі 160 000 грн до 250 000 грн.

Таким чином, автоцивілка у 2025 році стала значно дорожчою, але водночас передбачає й розширене покриття збитків.

Штрафи в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, непристебнутий ремінь безпеки суттєво підвищує ризик травм чи загибелі в ДТП. У 2025 році штраф за непристебнутий ремінь складає 510 грн (за кожного порушника окремо). У разі ДТП через порушення — водію загрожує штраф до 8 500 грн, а також виправні роботи або обмеження волі.

В Україні поки що не штрафують за використання зимових шин улітку, оскільки законодавство не містить прямої заборони. Однак за зношений протектор можна отримати штраф до 680 грн.

Крім цього, імпортовані з США авто можуть не відповідати українським стандартам безпеки, зокрема через червоні поворотники замість жовтих. За це загрожує штраф 340 грн, а при повторному порушенні — до 1700 грн, позбавлення прав або арешт до 10 діб.

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