Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Авто

4 дозволи на місяць і дедлайн - 2 години: в Україні ввели нові правила для водіїв

Руслана Заклінська
16 квітня 2025, 14:18
56
У всі сервісні центри МВС доступна реєстрація через нову систему Е-запису.
4 дозволи на місяць і дедлайн - 2 години: в Україні ввели нові правила для водіїв
Нові правила запису в сервісні центри МВС / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як працює нова електронна система запису до сервісних центрів МВС
  • Які є ліміти на кількість записів
  • Способи запису та скасування візиту в центи МВС

Нововведення для водіїв, які бажають скористатися послугами сервісного центру МВС, вже запрацювало. По всій Україні реєстрація для отримання послуг здійснюється через оновлену електронну систему. Про це пише Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві.

Основна зміна полягає в тому, що водії можуть записатися на прийом у сервісний центр МВС до 21 дня наперед. Однак з метою забезпечення справедливості введені ліміти на кількість записів на місяць. Це дозволить більшій кількості громадян скористатися послугами, не переповнюючи систему.

відео дня

Кожен громадянин може зареєструватися в системі не більше ніж 4 рази на місяць. Для юридичних осіб ліміт становить до 4 реєстрації на день.

Існують два основних способи запису: офлайн та онлайн. У разі офлайн-запису система дозволяє записатися на прийом на той самий день, а при онлайн-записі — на дату, яка не перевищує 21 день з моменту реєстрації. Хоча можна комбінувати обидва способи, система все одно обмежує кількість дозволених реєстрацій, враховуючи профайл користувача.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено
Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Важливою зміною є те, що скасовані записи також зараховуються до загальної кількості дозволів. Якщо водій не з’явився на прийом, ці 4 доступних реєстрації можуть "використовуватися". Щоб уникнути цього, водії можуть скасувати запис, зробивши це не пізніше ніж за 2 години до запланованого часу. Скасування можна зробити онлайн або через адміністратора, якщо є обставини, що унеможливлюють надання послуг.

Крім цього, є ще автоскасування. Воно відбувається лише в тих випадках, коли адміністратор не з'явився на робоче місце.

Штрафи для водіїв в Україні у 2025 році — що потрібно знати

У 2025 році в Україні залишаються чинними штрафи за найпоширеніші порушення правил дорожнього руху, пов’язані з безпекою водіїв та пасажирів. Так, згідно з актуальними нормами, штраф за непристебнутий ремінь безпеки становить 510 грн за кожного пасажира, що не скористався засобами безпеки. У разі, якщо таке порушення стане причиною аварії, водієві загрожує штраф до 8 500 грн, а також можливі виправні роботи або навіть обмеження волі.

Як повідомляв Главред, поки що за використання зимових шин у літній період штрафів немає, адже чинне законодавство прямо цього не забороняє. Водночас зношений протектор може стати підставою для стягнення до 680 грн штрафу.

Окрему увагу звертають на автомобілі з США, які часто не відповідають українським стандартам. Зокрема, червоні поворотники замість жовтих вважаються порушенням технічних вимог. За це передбачено штраф у 340 грн, а у разі повторного виявлення — до 1 700 грн, можливе позбавлення водійських прав або арешт на строк до 10 діб.

Вас також може зацікавити:

Що відомо про сервісний центр МВС?

Сервісний центр МВС бере безпосередню участь у реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг. Серед основних функцій та послуг сервісних центрів МВС — видача та обмін посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача та зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів. На базі сервісного центру можна скласти іспит для отримання права керування транспортними засобами, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МВД авто водійські права автомобілі
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ, ймовірно, почала запускати по Україні Шахеди з отруйними речовинами - ЗМІ

РФ, ймовірно, почала запускати по Україні Шахеди з отруйними речовинами - ЗМІ

14:40Фронт
Ворог штурмує Харківщину: ЗСУ попередили, що РФ знову хоче захопити Вовчанськ

Ворог штурмує Харківщину: ЗСУ попередили, що РФ знову хоче захопити Вовчанськ

14:02Фронт
Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву

Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву

13:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну атакує подвійна магнітна буря: вона може сильно погіршити самопочуття

Україну атакує подвійна магнітна буря: вона може сильно погіршити самопочуття

Україну накриє короткочасне похолодання: де впаде температура і литимуть дощі

Україну накриє короткочасне похолодання: де впаде температура і литимуть дощі

"Буду творити": відомий український співак повертається на сцену

"Буду творити": відомий український співак повертається на сцену

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 квітня (оновлюється)

Чим відрізняються паперові рушники від туалетного паперу - секрет знають одиниці

Чим відрізняються паперові рушники від туалетного паперу - секрет знають одиниці

Останні новини

14:55

РФ просить США продати їй літаки Boeing за заморожені активи - ЗМІ

14:53

Нова українська комедія "Коли ти вийдеш заміж?" вже доступна на Київстар ТБ

14:42

Секретна зброя господинь: як швидко позбутися цвілі в пральній машинці

14:40

РФ, ймовірно, почала запускати по Україні Шахеди з отруйними речовинами - ЗМІ

14:27

Дрони не можуть замінити артилерію: експерт пояснив головну причину

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
14:27

В Україні перерахували пенсії: де отримують найвищі виплати

14:18

4 дозволи на місяць і дедлайн - 2 години: в Україні ввели нові правила для водіїв

14:02

Ворог штурмує Харківщину: ЗСУ попередили, що РФ знову хоче захопити Вовчанськ

13:58

Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву

Реклама
13:42

Російським громадянством і не пахне: зрадниця Лорак оновила український паспорт

13:38

"Лялечка": Галкін показав, як Пугачова пустилася в танок на своєму 76-річчі

13:32

Що потрібно зробити 17 квітня до сходу сонця: традиції в Чистий четвер

13:25

УЄФА заборонив хвилину мовчання: як Румунія підтримала Україну на поліВідео

13:24

План "9 травня": Гетьман розповів про новий наступ РФ і загрозу для Сумщини

13:00

Українцям озвучили тарифи на газ та світло: скільки доведеться платити з 1 травня

12:53

Гірше, ніж в Сумах: у Литві попередили про можливий обстріл України на Великдень

12:41

Уперше з лютого: в Україні подешевшав популярний продукт

12:33

"Підземелля для тортур": чоловік виявив моторошну знахідку під своїм будинком

12:26

Ціни на ліки зросли, хоч мали впасти: експерт пояснив, хто виграв на фармринку

12:11

Як швидко позбутися плям від дезодоранту - 3 дивовижні способи

Реклама
11:49

Долар продовжує летіти вниз: скільки коштує валюта в обмінниках та банках

11:49

Китайський гороскоп на завтра 17 квітня: Драконам - борги, Мавпам - образи

11:40

"Росія буде розширюватися": чи є ризик вторгнення РФ у країни БалтіїВідео

11:17

Військовий стан та мобілізацію в Україні офіційно продовжили: названі дати

11:12

Трамп зменшив "апетити": ЗМІ дізналився, коли підпишуть угоду про корисні копалини

11:07

Рубіо і Віткофф обговорять Україну у Франції - Politico

11:04

Лавров заявив, що РФ хоче захопити нові території, включно з країнами НАТО - ISW

10:45

Два продукти стануть дешевшими: експерт сказав, що буде з цінами після Великодня

10:40

Наталя Могилевська показала молодшу доньку вперше за довгий час - деталі

10:38

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 квітня (оновлюється)

10:35

Тріскаються, гниють і опадають: як не можна поливати томати

10:34

Запускали ракети по Сумах: дрони атакували розташування 112-ї бригади в РФ - ЗМІВідео

10:03

"До сліз, але доводиться розлучатися": Агутін зробив дуже особисте зізнання

09:53

Гороскоп на завтра 17 квітня: Тельцям - прибуток, Близнюкам - багато радості

09:50

КНДР поставила армії Путіна від 4 до 6 млн артилерійських снарядів - Reuters

09:49

Ціни пішли вгору перед Великоднем: в Україні дорожчає популярний продукт

09:36

Актор-путініст "Сватів" перетворився на старого діда

09:29

"Це важливо для всієї України": названо ймовірні місця і дату нового удару РФ

09:28

Путініст Йосип Пригожин пішов проти влади РФ - що сталося

09:18

Шосте чуття: 4 знаки зодіаку, які мають блискучу інтуїцію

Реклама
09:00

Українка з Дрогобича стала "Міс США-2025": який вигляд має красуняВідео

08:47

Армія РФ скинула на Херсон 4 КАБи і накрила артилерією: що відомоВідео

08:36

Євро чи долар: в якій валюті краще зберігати заощадження у 2025 році

08:25

Карта Deep State онлайн за 16 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Як адміністрація Трампа поставлена в незручне становище від інтерв’ю ЗеленськогоПогляд

07:56

ЗСУ відновили позиції під Покровськом, але ситуація напружена - DeepState

07:45

"Каже, що я аутист": Віктор Павлік розповів про сварки з дружиною

07:10

Де молоток: лише люди з "орлиним зором" зможуть вгадати за 5 секунд

06:53

Дрони РФ атакували Одесу: є постраждалі та руйнуванняФото

06:10

Балачки, хаос і чергова маячня ТрампаПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти