4 дозволи на місяць і дедлайн - 2 години: в Україні ввели нові правила для водіїв

У всі сервісні центри МВС доступна реєстрація через нову систему Е-запису.

https://glavred.net/auto/4-razresheniya-v-mesyac-i-dedlayn-2-chasa-v-ukraine-vveli-novye-pravila-dlya-voditeley-10656500.html Посилання скопійоване

Нові правила запису в сервісні центри МВС / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Як працює нова електронна система запису до сервісних центрів МВС

Які є ліміти на кількість записів

Способи запису та скасування візиту в центи МВС

Нововведення для водіїв, які бажають скористатися послугами сервісного центру МВС, вже запрацювало. По всій Україні реєстрація для отримання послуг здійснюється через оновлену електронну систему. Про це пише Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві.

Основна зміна полягає в тому, що водії можуть записатися на прийом у сервісний центр МВС до 21 дня наперед. Однак з метою забезпечення справедливості введені ліміти на кількість записів на місяць. Це дозволить більшій кількості громадян скористатися послугами, не переповнюючи систему.

відео дня

Кожен громадянин може зареєструватися в системі не більше ніж 4 рази на місяць. Для юридичних осіб ліміт становить до 4 реєстрації на день.

Існують два основних способи запису: офлайн та онлайн. У разі офлайн-запису система дозволяє записатися на прийом на той самий день, а при онлайн-записі — на дату, яка не перевищує 21 день з моменту реєстрації. Хоча можна комбінувати обидва способи, система все одно обмежує кількість дозволених реєстрацій, враховуючи профайл користувача.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Важливою зміною є те, що скасовані записи також зараховуються до загальної кількості дозволів. Якщо водій не з’явився на прийом, ці 4 доступних реєстрації можуть "використовуватися". Щоб уникнути цього, водії можуть скасувати запис, зробивши це не пізніше ніж за 2 години до запланованого часу. Скасування можна зробити онлайн або через адміністратора, якщо є обставини, що унеможливлюють надання послуг.

Крім цього, є ще автоскасування. Воно відбувається лише в тих випадках, коли адміністратор не з'явився на робоче місце.

Штрафи для водіїв в Україні у 2025 році — що потрібно знати

У 2025 році в Україні залишаються чинними штрафи за найпоширеніші порушення правил дорожнього руху, пов’язані з безпекою водіїв та пасажирів. Так, згідно з актуальними нормами, штраф за непристебнутий ремінь безпеки становить 510 грн за кожного пасажира, що не скористався засобами безпеки. У разі, якщо таке порушення стане причиною аварії, водієві загрожує штраф до 8 500 грн, а також можливі виправні роботи або навіть обмеження волі.

Як повідомляв Главред, поки що за використання зимових шин у літній період штрафів немає, адже чинне законодавство прямо цього не забороняє. Водночас зношений протектор може стати підставою для стягнення до 680 грн штрафу.

Окрему увагу звертають на автомобілі з США, які часто не відповідають українським стандартам. Зокрема, червоні поворотники замість жовтих вважаються порушенням технічних вимог. За це передбачено штраф у 340 грн, а у разі повторного виявлення — до 1 700 грн, можливе позбавлення водійських прав або арешт на строк до 10 діб.

Вас також може зацікавити:

Що відомо про сервісний центр МВС? Сервісний центр МВС бере безпосередню участь у реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг. Серед основних функцій та послуг сервісних центрів МВС — видача та обмін посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача та зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів. На базі сервісного центру можна скласти іспит для отримання права керування транспортними засобами, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред