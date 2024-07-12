Чи отримають повістку швидше ті, хто оновив дані через "Резерв+" - Міноборони

Навіть якщо ваш документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані, каже Черногоренко.

https://glavred.net/ukraine/poluchat-li-povestku-bystree-te-kto-obnovil-dannye-cherez-rezerv-minoborony-10580327.html Посилання скопійоване

Чи отримають повістку швидше ті, хто оновив дані через "Резерв+" / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні з 18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов'язані особи протягом 60 днів - аж до 16 липня - зобов'язані оновити свої персональні дані в ТЦК і СП. Наразі відомо, що через мобільний додаток "Резерв+" оновили свої персональні дані уже 2,7 мільйона українців. Ніхто з цих громадян досі не отримав пуш із повісткою. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки", - сказала вона.

Заступниця міністра оборони наголосила, що приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють свої дані онлайн.

відео дня

"Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+", - підкреслила Черногоренко.

Вона також розповіла про зручності оновлення даних через мобільний застосунок, який дозволяє не стояти в довгих чергах і "не прокидатися о 5 ранку".

"Навіть якщо ваш документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані", - каже представниця Міноборони.

Крім того, Катерина Черногоренко закликала українців не чекати останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим.

"Оновлюйтесь зараз в телефоні і обов’язково заохочуйте друзів, це збереже їм нерви та сили в цю спеку", - підсумувала вона.

Оновлення військово-облікових даних в Україні / Інфографіка: Главред

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше, президент Володимир Зеленський прокоментував питання мобілізації, яка триває в Україні. За його словами, на сьогодні мобілізаційні заходи відбуваються згідно з планом, а запит на мобілізацію сформувало керівництво Збройних сил України.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий сказав, що магістри, які пішли навчатися на аспірантуру одразу після закінчення повної вищої освіти або через кілька років, не можуть бути мобілізовані. Вони матимуть право на відстрочку.

Крім того, статус бронювання від мобілізації тепер відображається у застосунку "Резерв+" – Міністерство оборони України цифровізувало паперові бронювання.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред