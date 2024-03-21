Польські фермери завершили блокаду: рух транспорту відновили на ще одному ПП

Пропуск автобусів, легкових та вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичному порядку, зазначили украхнські прикордонники.

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Польські фермери розблокували пункт пропуску "Зосин-Устилуг" / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, ua.depositphotos.com

У четвер, 21 березня, польські протестувальники завершили мітинг на напрямку пункту пропуску "Зосин - Устилуг" та розблокували рух вантажівок. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Українські прикордонники повідомили, що польські фермери завершили свій мітинг перед пунктом пропуску "Зосин", що дало змогу відновити автомобільний рух.

"О 21.10 отримано інформацію від прикордонної варти Республіки Польща про завершення польськими фермерами дій з блокування руху для вантажних транспортних засобів перед польським ПП "Зосин", - зазначили у Держприкордонслужбі. відео дня

За даними прикордонників, пропуск автобусів, легкових та вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичному порядку. Раніше польські прикордонники повідомили, що протестувальники тимчасово розблокують пункт пропуску "Зосин-Устилуг" 21 березня.

Чому польські фермери блокують кордон? 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною". Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

Блокада кордону поляками

Нагадаємо, 23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністрами прибув на польський кордон для врегулювання питання з блокадою. Проте польський уряд не приїхав на зустріч. Тому Шмигаль опублікував звернення до Польщі, в якому пояснив позицію України. Також український уряд запропонував план вирішення блокади, який складається з 5 пунктів.

Як повідомляв Главред, проблемою польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі через Україну. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що більше 90% українського експорту йде морем або через дунайські порти. Він вважає блокування кордону польськими аграріями "безглуздим" і вірить, що польські аграрії зрозуміють причини своїх бід.

Крім цього, 20 березня протестувальники розпочали блокування руху автобусів на пункті пропуску "Медика-Шегині". А 21 березня поляки припинили блокаду на цьому напрямку. Однак залишаються заблокованими три інші напрямки на кордоні з Польщею: "Ягодин", "Угринів" та "Рава-Руська".

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