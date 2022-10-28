Хором кричать 'Слава Україні!': у полон ЗСУ здалися відразу 12 'чмобіків'

12 російських окупантів чекатимуть обміну в полоні / Колаж: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот з відео

Російські окупанти настільки бояться міці Збройних сил України, що вже добровільно здаються в полон. Загарбники роблять правильний вибір, адже це єдиний шанс для них залишитися в живих і не відправитися додому "вантажем 200".

Так, у Луганській області десантникам 25-ї окремої повітряно-десантної бригади здалися в полон відразу 12 російських військовослужбовців. Більшість полонених – це мобілізовані з Бєлгородської області РФ, ще двоє – із Липецька і Владимира.

Відео з полоненими окупантами оприлюднив Telegram-канал СтратКом ЗСУ. На відео видно, як полонені хором кричать: "Слава Україні! Путін – п**рас".

Окупанти здаються в полон ЗСУ/ Скріншот з відео

Нагадаємо, нещодавно група мобілізованих з РФ, яких кинули на фронт у Херсонській області, вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон бійцям Збройних сил України. За даними української розвідки, майже всі "чмобіки", які здалися в полон ЗСУ, не мали патронів. Їх просто перекинули на фронт, пообіцявши надати боєкомплект найближчим часом.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ ліквідували російського окупанта Натана Касаткіна. Він прославився тим, що здався в полон українцям на самому початку повномасштабного вторгнення РФ, а потім був обміняний на українських полонених. Проте, Касаткін не вгамувався. Він повернувся на війну в Україну у складі окупаційної армії і помер.

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