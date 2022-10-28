УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Хором кричать "Слава Україні!": у полон ЗСУ здалися відразу 12 "чмобіків"

28 жовтня 2022, 17:03

Більшість полонених – це мобілізовані з Бєлгородської області РФ, ще двоє – із Липецька і Владимира

пленный оккупант, украинские военные
12 російських окупантів чекатимуть обміну в полоні / Колаж: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот з відео

Російські окупанти настільки бояться міці Збройних сил України, що вже добровільно здаються в полон. Загарбники роблять правильний вибір, адже це єдиний шанс для них залишитися в живих і не відправитися додому "вантажем 200".

Так, у Луганській області десантникам 25-ї окремої повітряно-десантної бригади здалися в полон відразу 12 російських військовослужбовців. Більшість полонених – це мобілізовані з Бєлгородської області РФ, ще двоє – із Липецька і Владимира.

Відео з полоненими окупантами оприлюднив Telegram-канал СтратКом ЗСУ. На відео видно, як полонені хором кричать: "Слава Україні! Путін – п**рас".

Хором кричать 'Слава Україні!': у полон ЗСУ здалися відразу 12 'чмобіків'
Окупанти здаються в полон ЗСУ/ Скріншот з відео

Нагадаємо, нещодавно група мобілізованих з РФ, яких кинули на фронт у Херсонській області, вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон бійцям Збройних сил України. За даними української розвідки, майже всі "чмобіки", які здалися в полон ЗСУ, не мали патронів. Їх просто перекинули на фронт, пообіцявши надати боєкомплект найближчим часом.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ ліквідували російського окупанта Натана Касаткіна. Він прославився тим, що здався в полон українцям на самому початку повномасштабного вторгнення РФ, а потім був обміняний на українських полонених. Проте, Касаткін не вгамувався. Він повернувся на війну в Україну у складі окупаційної армії і помер.

Вас може зацікавити:

війна в Україні ЗСУ військовополонені війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:38

Блекаут у Києві: Кличко назвав терміни відновлення енергосистеми

17:38

Прикмети на 29 жовтня: які 3 речі заборонено робити в цей день, щоб біди не сталосяВідео

17:19

Формальний "імператор": експерт пояснив, як Сі Цзіньпін розширив свої повноваженняВідео

17:08

Обірвав династію військових: ЗСУ ліквідували окупанта, батько якого загинув на підводному човні "Курськ"Відео

17:03

Хором кричать "Слава Україні!": у полон ЗСУ здалися відразу 12 "чмобіків"

Реклама
16:53

"Не хотів мати відношення до цього": у РФ розповіли, як Андрія Малахова змушують говорити про війну

16:27

У США напали на будинок Ненсі Пелосі: поранили її чоловікаВідео

16:18

ЗСУ похвалилися застосуванням дронів-камікадзе проти ворогаВідео

16:00

Як зварити буряк швидко: кращі способи і поради для домогосподарок

15:43

До зими підготувалася: Олена-Христина Лебідь показала труси з начосом

15:43

Медведєв бредово запропонував Києву виконати умови Кремля заради світла: у Зеленського жорстко відповілиВідео

15:34

"Перетворив на попіл безпеку Європи": Штайнмаєр жорстко звернувся до Путіна, якого "не вчить історія"Відео

15:32

У РФ назвали рух євреїв сектою, Радбез в паніці почав виправдовуватися

15:10

"Яка амазонка": молода дружина Макаревича показала шикарну фігуру посеред пустелі

15:02

ППО від союзників знизить загрозу від окупантів з неба для України - генсек НАТО

14:47

Коли переходять на зимовий час: дата та година переведення стрілок годинникаВідео

14:32

Поїхав вбивати українців: ЗСУ ліквідували відомого в Росії ютубера і радіоведучогоВідео

14:19

У РФ військовий-контрактник наїхав КАМАЗом на колону строковиків: є загиблі

13:47

Переплюнули Красовського: у РФ закликали вбивати українських дітей "шляхом" наукових експериментів"

13:44

Росія - сировинний придаток: Китай хоче, щоб РФ була слабкою - КуликВідео

Реклама
13:38

Відключення світла в Україні тепер ділиться на два типи: оприлюднено графікВідео

13:36

Як повернути м’якість махровим рушникам: допоможе копійчаний аптечний засіб

13:01

Якщо ігнорувати повістку: адвокат пояснив, як в Україні карають ухильниківВідео

13:00

Одна така свічка замінить 76 штук: що робити, щоби свічка горіла довшеВідео

13:00

Гороскоп на завтра 29 жовтня 2022: Ракам - великі витрати, Дівам - недруги, Стрільцям - сварки

12:57

Як захистити взуття від промокання: 3 ефективні способи, про які мало хто здогадуєтьсяВідео

12:39

Армія РФ перейшла від наступу до оборони: британська розвідка пояснила причинуВідео

12:25

Будівництво заводу Baykar в Україні звершиться за два роки - Халук БайрактарВідео

12:18

Соліст народного хору проти унікального співака: що глядачі побачать у 9 випуску шоу Голос країни-12Відео

12:07

Відправитися на заслужений відпочинок: як правильно йти на пенсіюВідео

11:48

Коаліція країн на чолі зі США може зупинити війну в Україні за тиждень – ЧалийВідео

11:43

Знову не Злата: учасник шоу Холостячка-2 оголосив про заручини

11:36

Як зафарбувати сивину в домашніх умовах без фарби: кращі засоби для кожного відтінку волоссяВідео

11:19

"Китайцям потрібна локальна війна": пряме зіткнення Пекіна і Вашингтона може статися вже в 2023Відео

11:13

"А раніше скаржився на фінанси": син Повалій розпік критика Сосєдова

11:05

Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ два пікапи Nissan

11:05

У Києві та низці областей знову екстрено вимикатимуть світло – УкренергоВідео

10:24

Кадиров "наїхав" на генерала РФ і розхвалив Пригожина: в оточенні Путіна зростає розколВідео

10:23

Ціни злетять на 30%, зарплати впадуть на чверть: в НБУ розповіли, до чого готуватися до кінця року

09:53

Українці менше сидітимуть без світла: у Раді розповіли про позитивні зміниВідео

Реклама
09:40

"Відчинив двері – і тут вибух": у Києві іранські дрони вбили сім'ю військового

09:33

"Якщо не збирається, чому досі про це говорить?": Байден не відкидає можливості застосування РФ "ядерки"Відео

09:31

Зрадів воді, хлібу та цукеркам: окупант розплакався, розповідаючи про український полонВідео

09:31

Залишилася дружина та 4-місячна дитина: ЗСУ ліквідували 21-річного окупанта з російської глибинки

09:29

Гороскоп на тиждень 31 жовтня - 6 листопада: Тільцям - обман, Ракам - визнання, Рибам - заздрість

08:51

Окупанти не планують здавати Херсон, мінують околиці та готуються до вуличних боїв - Хлань

08:31

Заяви Путіна - роздуми про геноцид: диктатор хоче знищити український народ - ISW

08:19

Гороскоп на сьогодні 28 жовтня 2022: Терезам - гроші, Стрільцям - важливі підказки, Рибам - витратиВідео

08:13

Божевільний диктатор, загнаний в кут, може піти на все що завгодноПогляд

08:10

"Велика честь і радість": Кадиров визнав масову "денацифікацію" своїх бойовиків на Херсонщині

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти