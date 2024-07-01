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"Поклали" провайдерів й платіжні системи РФ: ЗМІ дізналися про потужну кібератаку ГУР

Олексій Тесля
1 липня 2024, 14:53
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Атаки на платіжні системи призвели до припинення роботи касових апаратів у низці міст Криму.
ГУР
Хакери ГУР влаштували потужну кібератаку на РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

Найпотужнішу в історії РФ DDos-атаку проти російських провайдерів провели наприкінці травня хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони України, унаслідок чого без зв'язку залишилися 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях, насамперед у Криму.

Кібератака торкнулася як мереж абонентів, так і мереж операторів, які користувалися ураженою інфраструктурою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

За свідченням гендиректора одного з російських операторів, на часткове відновлення зв'язку провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин, проте більшість абонентів залишалися без зв'язку понад дві доби. Зокрема постраждав провайдер "Фарлайн", насамперед на території Криму.

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Зазначається, що одним із найбільш постраждалих провайдерів був "Міранда-медіа", абоненти якого не мали доступу до зв'язку та не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи. Доступ до мережі був обмежений у Криму та на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

За даними джерел в українських спецслужбах, кібератаки на російських провайдерів продовжилися в червні. При цьому атаки на платіжні системи призвели до припинення роботи касових апаратів у низці міст Криму, затримки авіарейсів і виникнення значних заторів на Кримському мосту.

Хто потрапив під удар:

  • "Міранда-медіа";
  • сервери пропагандистських ЗМІ;
  • сервери місцевих органів окупаційної влади;
  • контакт-центри;
  • системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту;
  • ресурси та мережева інфраструктура аеропортів;
  • платіжні системи.

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Хакерські атаки - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ. Українські кіберфахівці здійснили масштабну DoS атаку на всю банківську систему Росії.

Нагадаємо, раніше в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Лег" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні і тривали кілька днів. Роботу Київстару було відновлено 20 грудня.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

Хто такий хакер

Особа, яка намагається отримати несанкціонований доступ до комп'ютерних систем або мобільних пристроїв, з метою отримання секретної інформації або виявлення вразливості системи. Хакерська група - це колектив фахівців у сфері IT, об'єднаних спільним мотивом діяльності. Як правило, напрямками діяльності хакерських груп є дестабілізація роботи серверів, інтернет-ресурсів, злом порталів або несанкціоноване вилучення (крадіжка) даних, пише Вікіпедія.

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ГУР хакерська атака війна Росії та України
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