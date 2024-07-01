"Поклали" провайдерів й платіжні системи РФ: ЗМІ дізналися про потужну кібератаку ГУР

Атаки на платіжні системи призвели до припинення роботи касових апаратів у низці міст Криму.

https://glavred.net/ukraine/polozhili-provayderov-i-platezhnye-sistemy-rf-smi-uznali-o-moshchnoy-kiberatake-gur-10577264.html Посилання скопійоване

Хакери ГУР влаштували потужну кібератаку на РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

Найпотужнішу в історії РФ DDos-атаку проти російських провайдерів провели наприкінці травня хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони України, унаслідок чого без зв'язку залишилися 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях, насамперед у Криму.

Кібератака торкнулася як мереж абонентів, так і мереж операторів, які користувалися ураженою інфраструктурою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

За свідченням гендиректора одного з російських операторів, на часткове відновлення зв'язку провайдерам знадобилося щонайменше 16 годин, проте більшість абонентів залишалися без зв'язку понад дві доби. Зокрема постраждав провайдер "Фарлайн", насамперед на території Криму.

відео дня

Зазначається, що одним із найбільш постраждалих провайдерів був "Міранда-медіа", абоненти якого не мали доступу до зв'язку та не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи. Доступ до мережі був обмежений у Криму та на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

За даними джерел в українських спецслужбах, кібератаки на російських провайдерів продовжилися в червні. При цьому атаки на платіжні системи призвели до припинення роботи касових апаратів у низці міст Криму, затримки авіарейсів і виникнення значних заторів на Кримському мосту.

Хто потрапив під удар:

"Міранда-медіа";

сервери пропагандистських ЗМІ;

сервери місцевих органів окупаційної влади;

контакт-центри;

системи реєстрації та контролю руху на Керченському мосту;

ресурси та мережева інфраструктура аеропортів;

платіжні системи.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Хакерські атаки - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ. Українські кіберфахівці здійснили масштабну DoS атаку на всю банківську систему Росії.

Нагадаємо, раніше в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Лег" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні і тривали кілька днів. Роботу Київстару було відновлено 20 грудня.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

Хто такий хакер Особа, яка намагається отримати несанкціонований доступ до комп'ютерних систем або мобільних пристроїв, з метою отримання секретної інформації або виявлення вразливості системи. Хакерська група - це колектив фахівців у сфері IT, об'єднаних спільним мотивом діяльності. Як правило, напрямками діяльності хакерських груп є дестабілізація роботи серверів, інтернет-ресурсів, злом порталів або несанкціоноване вилучення (крадіжка) даних, пише Вікіпедія.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред