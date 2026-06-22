Половина великого міста на сході в "сірій зоні": у DeepState розкрили деталі

За останню добу ворог розширив на 7,4 кв. км зону проникнення в районі Костянтинівки.

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Розкрито подробиці боїв на фронті / Колаж: "Главред", фото: 92-а ОШБр, Сухопутні війська Збройних сил України

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Ворог просунувся на фронті в Сумській області

Половина міста Костянтинівка перебуває в "сірій зоні"

Російські окупанти просунулися на фронті в Сумській області, захопивши за останню добу 3,45 кв. км української території між селами Рясне та Грабовське.

Про це свідчать карти OSINT-проєкту DeepState, опубліковані в понеділок, 22 червня

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Зазначається, що при цьому район проникнення (сіра зона) на цьому напрямку скоротився на 2,27 кв. км.

Згідно з картами, зараз бої ведуться на східних околицях села Рясне, але саме село перебуває під контролем Сил оборони.

Бої за Костянтинівку

Крім того, DeepState за останню добу збільшив на 7,4 кв. км зону проникнення в районі Костянтинівки Донецької області — тепер у ній перебуває половина міста, зокрема вся його південна частина.

Однак площа постійного ворожої контролю в районі Костянтинівки не збільшилася – ворог, як і раніше, не контролює її житлові квартали.

Аналітики додають, що на інших напрямках фронту ситуація не змінилася.

/ Главред

Нові зміни на фронті: що показали дані розвідки

Американські розвідувальні структури відзначають певні зрушення у розвитку ситуації на полі бою. За їхніми оцінками, українські сили на окремих напрямках зберігають ініціативу і продовжують поступово покращувати свої позиції.

Про це заявив член Комітету Палати представників США з питань розвідки Джим Гаймс. За його словами, аналіз розвідданих свідчить про те, що на деяких ділянках лінії зіткнення російським військам у найближчій перспективі, ймовірно, доведеться зосередитися на утриманні зайнятих рубежів та посиленні оборони.

Ситуація на фронті — новини за темою

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Раніше Олександр Сирський зазначав, що українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це сталося з початку контрнаступальної операції.

Нагадаємо, військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з сусідніми підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою в Донецькій області.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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