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Повноваження ТЦК розширять ще в одній області: стали відомі деталі рішення ОВА

Юрій Берендій
30 листопада 2023, 20:09
З 1 грудня вводиться перевірка документів у громадян на території Закарпатської області, яка триватиме протягом дії воєнного стану в Україні.
Повноваження ТЦК розширять ще в одній області: стали відомі деталі рішення ОВА
Зміни відбудуться вже з 1 грудня цього року / Колаж Главред, фото: УНІАН

Рада оборони Закарпаття прийняла рішення запровадити перевірку документів осіб на території Закарпатської області. Зміни діятимуть відзавтра, 1 грудня 2023 року, до завершення воєнного стану в Україні. Про це йдеться в тексті розпорядження, опублікованому на сайті Закарпатської обласної воєнної адміністрації.

В ОВА зазначили, що спільним наказом голови обласної військової адміністрації й начальника ОТЦК та СП призначені коменданти районів і міст Закарпатської області. Останні визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів.

"Такі заходи здійснюються відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1456", - йдеться у повідомленні ОВА.

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Також раніше подібне рішення було прийнято 22 листопада на території Львівської області.

У ньому йдеться про те, що на Львівщині всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі особисті та військово-облікові документи та надавати їх для перевірки працівникам Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу.

Роз'яснення опублікували на сайті обласної державної адміністрації 22 листопада.

"Зважаючи на резонанс та важливість цієї теми, наголошую, що наказ базується на законодавчих положеннях, зазначених у статті 8 Закону України про правовий режим воєнного стану, та на затвердженому Кабміну Порядку перевірки документів, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажу під час впровадження правового режиму воєнного стану", — зазначив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень.

Він зазначив, що в Львівській області використовують лише основні заходи з широкого спектру повноважень, які мають правоохоронці та представники Сил безпеки і оборони. Також Тарас Грень наголосив, що розширення повноважень працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не обмежує конституційних прав громадян.

"Важливо зауважити, що наказ стосується лише перевірки документів і не дозволяє будь-яких протизаконних дій. Порушення прав працівниками ТЦК та СП будуть ретельно прослідковані, а винні особи будуть нести покарання згідно із законом", — прокоментував Тарас Грень.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наразі працівники Територіальних центрів комплектування не мають права здійснювати перевірку документів у громадян. Однак, як повідомив повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, ця ситуація може змінитися найближчим часом.

Радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко відзначив необхідність введення нового підходу до мобілізації. За його словами, на сьогодні відзначається серйозний дефіцит персоналу в військових підрозділах, які беруть участь у бойових діях.

Такої ж думки дотримується і секретар РНБО Олексій Данілов. Він вказав на те, що Україна розглядає можливість змінити мобілізаційну стратегію з метою забезпечення збереження боєздатності після майже двох років повномасштабної війни із росіянами.

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мобілізація
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