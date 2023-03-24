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"Це буде поразка Заходу": експерт сказав, чому західні партнери не дадуть Україні програти війну

24 березня 2023, 05:00
Захід не допустить поразки України. Допомога, яку надають західні партнери, навряд чи знижуватиметься, наголосив Сунгуровський.
Украинские военные, Николай Сунгуровский
Експерт сказав, чому західні партнери не дадуть Україні програти війну/ 93 ОМБр Холодний Яр, Главред

Західні держави не допустять поразки України у війні з країною-агресоркою Росією, адже в такому разі це буде їхньою поразкою.

Небезпека того, що Захід просто стоятиме осторонь і не допомагатиме, була з початку повномасштабної війни РФ проти України. Проте зараз західні партнери уже не відступатимуться і продовжать надавати українцям допомогу для захисту від агресора. Таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв'ю Главреду.

"Проблема в тому, що поразка України в цій війні – це явна поразка Заходу. Якщо на початкових етапах вони ще могли відгородитися і сказати, що Україна сама по собі, ми можемо їй допомагати чи не допомагати, але зараз вони цього сказати не можуть, оскільки вже втягнулися в цю війну. Поразки Заходу вони допустити не можуть, як би їм не хотілося", – сказав Сунгуровський.

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Які б не звучали заклики "корисних ідіотів" на Заході, в США і європейських країнах, інтереси цих країн вище заяв, каже експерт. Він висловив сподівання, що допомога Україні в цій війні, яку надають західні партнери, не буде знижена.

"Політиків і військових на Заході вистачає – на кожному Рамштайні ми на власні очі бачимо, що пакети допомоги зростають. Це відбувається в тому числі за рахунок оборонних потенціалів країн, які надають нам допомогу і розуміють, що виграш у війні – це виграш в Україні. Тому вони прекрасно розуміють, куди краще вкладати ці кошти", – підсумував Сунгуровський.

Війна в Україні

Раніше у британській розвідці заявили, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для захисників міста залишається складною. В останні дні українські сили почали локальну контратаку на захід від Бахмута, щоб зменшити тиск противника на трасу H-32, яка є важливою для постачання.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російські окупаційні війська перекидають підрозділи на різні ділянки фронту в Україні. Ймовірно, це робиться для того, щоб почати або активізувати наступальні операції на нових напрямках. При цьому експерти зазначають, що загальний весняний наступ окупантів наближається до кульмінації.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що країна-агресорка Росія може воювати ще максимум два роки – до кінця 2024 року. Далі у неї просто не вистачить сил продовжувати це. Проте РФ може "здутися" ще швидше, якщо проти неї посилять санкції.

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війна в Україні вторгнення Росії Микола Сунгуровський
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