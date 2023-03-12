Окупанти готують новий наступ: у Генштабі назвали "найгарячіші" напрямки

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.
"Для досягнення своїх цілей ворог не рахується з власними втратами. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках", - йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
На Куп'янському та Лиманському напрямках, як поінформували в Генштабі, противник робить спроби прорвати оборону наших військ.
Ситуація на Донбасі
Також зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог не залишає спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Миньківка та Оріхове-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема:
- Орехово-Василівка;
- Богданівка;
- Бахмут;
- Часів Яр;
- Курдюмівка;
- Дружба;
- Майорськ;
- Нью-Йорк.
Бої в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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