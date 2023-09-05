'Буде допомагати ЗСУ': у ГУР розкрили плани російського льотчика Мі-8

Російський військовий льотчик Максим Кузьмінов перейшов на бік України.

https://glavred.net/ukraine/rosiyskiy-pilot-bude-dopomagati-zsu-yusov-10498423.html Посилання скопійоване

Російський пілот перейшов на бік ЗСУ / колаж: Главред, фото: Укрінформ, УНІАН

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що російський військовий льотчик Максим Кузьмінов, що перейшов на бік України, збирається допомагати Силам оборони у боротьбі з окупантами.

Як зазначив Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини, що спецоперація ГУР називалася "Синиця".

"Тому що синиця в руках - це добре. І сьогодні в руках українських сил безпеки і оборони - раніше російський вертоліт Мі-8 2016 року виробництва, тобто свіженький, разом з пілотом, який не просто перейшов на бік добра і на бік України, але, можна це привідкрити, збирається допомагати Україні далі захищати свою незалежність і суверенітет", - пояснив представник ГУР. відео дня

На запитання про те, чи вступить Кузьмінов до лав Сил оборони, Юсов прямо не відповів. Сказав лише, що "наразі чекаємо подробиці, але буде допомагати".

Спецоперація ГУР: що відомо

Нагадаємо, що 23 серпня Мі-8 РФ віз запчастини до "Сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 збройних сил Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки України, яка тривала понад 6 місяців.

У ГУР розповіли подробиці, як переманили гелікоптер Мі-8 ВКС РФ в Україну. 28-річний капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов назвав головним мотивом свого вчинку категоричне несприйняття агресивної війни Кремля.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.