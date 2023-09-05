'Буде допомагати ЗСУ': у ГУР розкрили плани російського льотчика Мі-8

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що російський військовий льотчик Максим Кузьмінов, що перейшов на бік України, збирається допомагати Силам оборони у боротьбі з окупантами.
Як зазначив Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини, що спецоперація ГУР називалася "Синиця".
"Тому що синиця в руках - це добре. І сьогодні в руках українських сил безпеки і оборони - раніше російський вертоліт Мі-8 2016 року виробництва, тобто свіженький, разом з пілотом, який не просто перейшов на бік добра і на бік України, але, можна це привідкрити, збирається допомагати Україні далі захищати свою незалежність і суверенітет", - пояснив представник ГУР.відео дня
На запитання про те, чи вступить Кузьмінов до лав Сил оборони, Юсов прямо не відповів. Сказав лише, що "наразі чекаємо подробиці, але буде допомагати".
Спецоперація ГУР: що відомо
Нагадаємо, що 23 серпня Мі-8 РФ віз запчастини до "Сушок" окупантів, але сів в Україні. Вертоліт Мі-8 збройних сил Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки України, яка тривала понад 6 місяців.
У ГУР розповіли подробиці, як переманили гелікоптер Мі-8 ВКС РФ в Україну. 28-річний капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов назвав головним мотивом свого вчинку категоричне несприйняття агресивної війни Кремля.
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