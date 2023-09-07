Військові підняли прапор України у двох селах поблизу кордону із РФ

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Українські бійці підняли український прапор на Харківщині / колаж: Главред, скріншот: відео Facebook

Бійці "Сталевого Кордону" підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі, що у Харківській області поблизу кордону країни-агресорки Росії.

Як повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook, що населені пункти знаходяться на кордоні з рф у так званій "сірій зоні".

"Після деокупації Харківської області на цю територію ніхто не заходив через замінування, але зараз прикордонники проклали безпечний шлях та підняли Державний Прапор України", - зазначили у ДПСУ. відео дня

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