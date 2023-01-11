Бійці ЗСУ разом з прикордонниками в режимі онлайн виявили найманців приватної військової компнії "Вагнер" і негайно їх ліквідували - на місці.

Прикордонники разом із ЗСУ яскраво відправили "до Кобзона" групу вагнерівців під Соледаром / скріншот з відео, фото ДПСУ

У Соледарі на початку січня 2023 року прикордонники спільно з підрозділами однієї з механізованих бригад української армії стримували наступ російських окупантів на місто. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Повідомляється, що бійці в режимі онлайн виявили найманців приватної військової компнії "Вагнер" і відразу ж їх ліквідували.

"Аеророзвідка виявила групу піхоти противника. Інформацію бійці ДПСУ повідомили на командний пункт Сил оборони та в режимі реального часу відстежували ворожі дії. Наблизившись до позицій наших захисників, "вагнерівці" потрапили під благодатний перехресний вогонь. Великокаліберні кулемети завдали ворогові втрати. Розгром окупантів на цьому напрямку завершив точний артилерійський удар, який також скоригувала прикордонна "пташка"", — розповіли прикордонники деталі бою.

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

До того президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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