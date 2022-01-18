Погода зовсім нікуди: диспетчери розгортають літаки з Києва до Львова

Диспетчери розгортають літаки з Києва до Львова / Львівський аеропорт імені короля Данила Галицького

У вівторок, 18 січня нинішнього року львівський аеропорт імені короля Данила Галицького став запасним для київського аеропорту "Жуляни" - через негоду в столиці України. Про це йдеться в повідомленні установи в соціальній мережі Facebook.

Є інформація, що не змогли приземлитися в Жулянах і полетіли до Львова вже як мінімум п'ять пасажирських літаків.

Не змогли приземлитися такі рейси:

WZZ6270 з Вроцлава;

WZZ1567 з Варшави;

WZZ6232 з Пардубіци;

WZZ6278 з Вільнюса;

WZZ6044 з Риму.

"Всі пасажири, які прибули до Львова, пересіли в автобуси і вирушили до Києва", − наголошується в повідомленні.

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