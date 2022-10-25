Загинув захисник України, який піднімав український прапор над островом Зміїний

Загиблого військового звуть Олег. На відео з острова Зміїний, він йде з прапором України. За словами його побратима, дії Олега заслуговують великої поваги.
Військовослужбовець Збройних сил України, який підняв державний прапор на острові Зміїний після його звільнення, загинув. З ним попрощалися в суботу, 22 жовтня.
Про це в ефірі телемарафону розповів боєць батальйону Традиції та порядок Іван "Железняк" Пилипчук.
Загиблого захисника України звуть Олег. На відео з острова Зміїний, він йде з прапором України. За словами Пилипчука, дії Олега заслуговують великої поваги.
Звільнення острова Зміїний
30 червня оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти залишили острів Зміїний після атак Збройних сил України.
У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі Зміїного. Правда, в РФ це називають "кроком доброї волі" і стверджують, що "завдання виконані".
Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив дані про те, що російські окупанти залишили Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.
7 липня на острові Зміїний в Чорному морі офіційно підняли прапор України.
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