Загинув захисник України, який піднімав український прапор над островом Зміїний

Прапор на острові Зміїний підняли 7 липня / Фото pixabay.com, скріншот

Військовослужбовець Збройних сил України, який підняв державний прапор на острові Зміїний після його звільнення, загинув. З ним попрощалися в суботу, 22 жовтня.

Про це в ефірі телемарафону розповів боєць батальйону Традиції та порядок Іван "Железняк" Пилипчук.

Загиблого захисника України звуть Олег. На відео з острова Зміїний, він йде з прапором України. За словами Пилипчука, дії Олега заслуговують великої поваги.

Звільнення острова Зміїний

30 червня оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти залишили острів Зміїний після атак Збройних сил України.

У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі Зміїного. Правда, в РФ це називають "кроком доброї волі" і стверджують, що "завдання виконані".

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив дані про те, що російські окупанти залишили Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

7 липня на острові Зміїний в Чорному морі офіційно підняли прапор України.

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