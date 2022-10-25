Ракети вбили його рано вранці: в лавах ЗСУ загинув 24-річний боєць і зірка автогонок

В лавах ЗСУ загинув 24-річний боєць і зірка автогонок / Instagram є. Перепелиці

17 травня нинішнього року під час ракетного обстрілу навчального центру ЗСУ "Десна" загинув відомий український автогонщик Євген Перепелиця, повідомляє портал "Обозрєватєль".

24-річного Євгена колеги називають "світлим хлопцем з відмінним почуттям гумору". Він захоплювався також зйомками фільмів і стверджував ‒ 2022-й обов'язково стане його роком. Родом він був з Полтави, а після закінчення місцевого вузу переїхав до Києва. Де і став детейлером (тобто обслуговував транспортні засоби ‒ всередині і зовні) в компанії BroDrift і активно брав участь в гонках. При цьому хлопець також був коментатором гонок чемпіонату України з дрифту, а деякі гонки навіть судив.

"У квітні Євген вступив до лав ЗСУ і проходив навчання, коли в казарму, в якій він перебував, прилетіли ракети. Він загинув під час підготовки", – розповів керівник Асоціації авто і мотоспортсменів України Артур Підлужний.

17 травня близько 05.00 авіація окупантів обстріляла навчальний центр ЗСУ імені князя Ярослава Мудрого. З чотирьох ракет дві влучили казарму. 24 травня мати Євгена Ксенія повідомила, що він вже тиждень не виходить на зв'язок з рідними. І незабаром побратими хлопця підтвердили, що він загинув.

"Ми не дуже близько спілкувалися, але у нас великий колектив, всі один одного поважали і підтримували. Євген був не такий як усі. Це був дуже різнобічно розвинений хлопець. Він цікавився не тільки автоспортом, але також займався відеографією, знімав ролики, робив смішні огляди і карикатури на відеоролики автоспортсменів", – підсумував Підлужний.

Нагадаємо, раніше в боях з російськими окупантами загинув боєць другої роти підрозділу "Азов Київ" Захар Берестовський, якому лише наприкінці минулого року виповнилося 18 років.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

Пізніше в бою з російськими ворогами загинув 29-річний український воїн, музикант-скрипаль та активіст Роман Барвінок-Скрипаль.

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