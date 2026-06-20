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Кількість жертв швидко зростає: Росія атакує Запоріжжя КАБами, що відомо

Юрій Берендій
20 червня 2026, 18:22
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У Запорізькій ОВА повідомили про зростання кількості жертв і постраждалих після масованого удару російських КАБів по Запоріжжю.
Кількість жертв швидко зростає: Росія атакує Запоріжжя КАБами, що відомо
Росія атакує Запоріжжя КАБами, кількість жертв зростає - що відомо / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Окупанти завдали 9 ударів КАБами по обласному центру
  • Унаслідок масованої атаки на Запоріжжя загинули четверо людей
  • Щонайменше шість осіб отримали поранення різного ступеня

Російські війська завдали удару по Запоріжжю, застосувавши керовані авіаційні бомби. Після серії вибухів відомо про поранених та загиблих. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Повітряна тривога в області супроводжувалася одразу кількома попередженнями про різні види загроз. Спочатку мешканців закликали не залишати укриття через роботу сил протиповітряної оборони, після чого надійшло повідомлення про небезпеку застосування балістичного озброєння, а згодом — про ризик ударів керованими авіаційними бомбами.

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"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — зазначив Федоров

Невдовзі після оголошення небезпеки в області пролунали вибухи. Очільник ОВА зазначив, що жителі Запоріжжя могли бачити дим, який став наслідком російської атаки.

Кількість жертв швидко зростає: Росія атакує Запоріжжя КАБами, що відомо
КАБ / Інфографіка: Главред

"В обласному центрі лунають вибухи. Дим, який бачать запоріжці - наслідки ворожої атаки. Внаслідок ворожої атаки травмовано людину", — повідомив він.

Пізніше керівник Запорізької ОВА уточнив, що російський удар призвів до загибелі людей.

"Через ворожий удар попередньо дві людини загинули", — додав він.

За останніми оприлюдненими на цей момент даними, внаслідок атаки підтверджено загибель двох людей. Також відомо щонайменше про п'ятьох поранених, однак інформація продовжує уточнюватися.

"Двоє людей загинули і щонайменше п'ять - поранені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", — повідомив Іван Федоров.

Згодом він ще раз написав про зростання кількості загиблих.

"Ймовірно, людина під завалами. Збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. За попередніми даними, вже четверо загиблих. Повідомлення про нові наслідки атаки продовжують надходити до екстрених служб. Попередньо, росіяни завдали 9 ударів КАБами по обласному центру. На жаль, четверо людей загинули. Ще шестеро отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.", - вказав він.

Кількість жертв швидко зростає: Росія атакує Запоріжжя КАБами, що відомо
Звідки і якими типами зброї Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило різку критику на адресу ЮНЕСКО через її офіційну позицію після удару по Києво-Печерській лаврі. У відомстві наголосили, що реакція міжнародної організації на атаку є неадекватною і не називає винуватця. Заява МЗС підкреслює невідповідність офіційної позиції очікуванням української сторони.

Зазначимо, міністр оборони України Михайло Федоров у свіжому коментарі акцентував увагу на тому, що Росія використовує ракетні удари як інструмент психологічного тиску. Він підкреслив, що масовані обстріли спрямовані на залякування цивільного населення без впливу на військовий потенціал України, що підтверджує оцінку нинішньої стратегії агресора.

Як раніше повідомляв Главред, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик наголосив, що атаки по культурних пам’ятках мають символічний характер. Він зазначив, що ці удари є частиною цілеспрямованої політики Кремля щодо знищення української історичної ідентичності, що відображає глибший стратегічний контекст війни.

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Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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