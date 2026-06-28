РФ вдарила балістикою по Києву: що відомо про наслідки нічної атаки

У столиці України цієї ночі прогриміло щонайменше сім потужних вибухів.

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Росія атакувала Київ балістичними ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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РФ атакувала Київ балістичними ракетами

У столиці пролунало сім вибухів

У Дарницькому районі двоє постраждалих

У ніч на неділю, 28 червня, російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на українську столицю, застосувавши балістичне озброєння. У місті прогриміло щонайменше сім потужних вибухів. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

Наслідки атаки в Дарницькому районі

Основний удар цієї ночі припав на Дарницький район столиці. Спалахнула пожежа на прибудинковій території біля житлового будинку. Також вогонь охопив будівлю станції технічного обслуговування (СТО) та зафіксовано загоряння ще однієї нежитлової споруди.

Станом на 03:04 було відомо про одного травмованого мешканця. Проте вже о 05:26 очільник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу зросла до двох осіб.

На місцях подій продовжують працювати екстрені служби, рятувальники ліквідовують наслідки займань. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Сценарій масованого удару по Україні

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявляв, що Москва може готувати масштабну відповідь на українські удари та спробувати атакувати критично важливі об'єкти.

Однак він не очікує нестандартних рішень. На його думку, Москва продовжить використовувати вже звичний інструмент тиску на Україну.

"У Путіна залишається єдиний "механізм відплати", і ним він користується вже п’ятий рік — чергова ракетна атака: 50–70 ракет і 500–700 дронів, тобто приблизне співвідношення 1:10. Ось тим, чим Путін може "помститися", розповідаючи потім, що він десь на щось відповів", - вважає експерт.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що атаки "Шахедів" на Київ і захід України після вимкнення білоруських ретрансляторів продовжаться, але їхній характер суттєво зміниться.

У ніч на 26 червня російська окупаційна армія атакувала Запорізьку область. В результаті ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок. На місці сталася пожежа. Одна людина загинула, ще десятеро — отримали поранення.

Вечері 25 червня РФ атакувала Київ ракетами. В Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території, також виникла пожежа у складському приміщенні.

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Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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