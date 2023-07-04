Підрив окупантами ЗАЕС не зупинить наступ ЗСУ – Кочетков

Захисники України зможуть обійти зону ураження і рухатися далі. Найбільше постраждають не військові, а мирне населення.

https://glavred.net/ukraine/podryv-okkupantami-zaes-ne-ostanovit-nastuplenie-vsu-kochetkov-10482784.html Посилання скопійоване

Підрив окупантами ЗАЕС не зупинить наступ ЗСУ/ колаж: Главред, фото: Главред, 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Якщо російські загарбники все-таки наважаться влаштувати аварію на Запорізькій атомній електростанції, це не затримає рух українських військових.

Оскільки більшість реакторів ЗАЕС зупинені, то зона ураження радіацією може становити територію радіусом приблизно 50 кілометрів. Захисники України можуть обійти цю територію і рухатися далі. Про це розповів політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду.

"Будь-яка аварія на ЗАЕС жодним чином не затримає (українських військових – ред.), бо обійти зону зараження у 50 кілометрів не становить проблеми. Постраждає мирне населення, на військових це не вплине. І, відповідно, на наш наступ теж", – зазначив він.

відео дня

За словами Кочеткова, однією з причин, чому країна-агресорка Росія намагається шантажувати Україну і Захід ризиком підриву Запорізької АЕС, є спроба посадити Київ за стіл переговорів.

"Росію вже фактично припинили боятися, тому впливу не буде. Хоча бажання посадити Україну за стіл переговорів на не дуже сприятливих для нас умовах існує і є певним наслідком цього шантажу. Але те, що є, те вже є, і загроза щодо ЗАЕС не є суттєвою, навіть у разі шантажу", – зазначив Кочетков.

Загроза підриву окупантами Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик підриву Запорізької АЕС з боку окупантів дійсно існує. Станція замінована, і українській розвідці відомо, що у країни-агресора є плани, які передбачають створити витік радіоактивних речовин на ЗАЕС.

За словами Зеленського, існує ризик, за якого окупанти країни-агресора Росії можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію навіть в тому випадку, якщо вона буде передана під контроль МАГАТЕ. Ворог здатний влаштувати теракт дистанційно.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов поділився, що близько сотні працівників "Росатома", а також частина колаборантів покинули Запорізьку АЕС. До того ж вони виїхали з Енергодара. Працівникам ЗАЕС, які перебувають на станції, окупаційна влада не дозволяє залишати місто. На роботу ходити їм також не дозволяють, бо тим, хто не уклав контракт із "Росатомом", заблокували перепустки.

Російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський зазначав, що російський диктатор Володимир Путін більше не має змоги віддавати накази про застосування ядерної зброї або вчинення чогось, що могло б спричинити серйозну екологічну катастрофу. Він втратив значну частину влади, а такі накази вимагають серйозної концентрації влади в руках першої особи.

Нагадаємо, видання The Times зазначило, що Путін може піти на радикальний крок і віддати наказ підірвати Запорізьку АЕС. Підштовхнути його до такого кроку може бажання зберегти обличчя як авторитарного правителя в очах своїх прихильників, а також намагання загострити війну у надії отримати швидкі перемоги.

Читайте також: