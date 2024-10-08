Підрив Каховської ГЕС відкрив шлях ЗСУ до ЗАЕС: може початися наступ - Світан

На думку Світана, після знищення Каховського водосховища все заросло зеленню. Таким чином ЗСУ можна дійти до ЗАЕС.

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ЗСУ можуть дійти до ЗАЕС, вважає Світан / Колаж: Главред, фото: GettyImages, Скріншот

На думку полковника запасу ЗСУ Романа Світана, ЗСУ невдовзі можуть піти у наступ на Запорізькому напрямку. Саме з цієї причини окупанти розташувалися оборонними рядами і готуються до контрударів на окремих ділянках фронту. Свою думку експерт висловив в інтерв'ю Євгенії Кутновій на YouTube-каналі "Фабрика новин".

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Як стверджує Світан, ще до того моменту, як наші частини рушать, ймовірно, у бік Василівки та Запорізької АЕС, агресори запишуть спробу провести контратаку.

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"Для нас піти туди - це оптимальний варіант, - підкреслив військовий експерт, - адже скинули воду на Каховському водосховищі і там зараз кілька кілометрів до Дніпра. Все заросло, "зеленка" хороша. Нею можна і до ЗАЕС дійти", - каже Світан.

Полковник запасу ЗСУ пояснює, що зараз саме такий сценарій є найбільшим страхом ворога. В той же час логістичний ланцюжок від Ростова чи Тамані налічує до 500 км, що робить Запорізький напрямок для них незручним.

"Там дуже складно оборонятися, не те що наступати, - сказав полковник, - тому не думаю, що вони там наступати хочуть, хоча іноді, звісно, ​​можуть якимись контрударами перед нашим розгортанням спробувати нас зупинити", - підсумовує експерт.

ЗАЕС / Инфографика: Главред

Ситуація на ЗАЕС - що відомо

На початку жовтня в Енергодарі підірвали "начальника охорони" ЗАЕС. Зазначається, що Короткий був колаборантом, причетним до організації воєнних злочинів та репресій проти українців в окупації.

1 жовтня РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення ЗАЕС. Як результат, станція знову опинилася на межі блекауту.

Про те, що росіяни готують ядерні провокації, у тому числі на ЗАЕС, попереджав на Генеральній Асамблеї ООН і президент України Володимир Зеленський.

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