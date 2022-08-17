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Все перетворилося на металобрухт: окупанти показали, як виглядає їхня база біля Каховської ГЕС

17 серпня 2022, 13:15

Українські військові зруйнували останній міст, який окупанти могли використовувати для перекидання техніки.

російські окупанти, база окупантів
Російські окупанти показали розбомблену базу / Колаж Фото УНІАН, скріншот відео

Українські військові завдають потужних ударів по позиціях російських окупантів і по об'єктах інфраструктури, які вони використовували для перекидання своєї техніки на лінію фронту. Після одного з таких ударів російська база перетворилася на суцільний металобрухт. Окупанти самі опублікували відео, на яких видно наслідки обстрілу.

"Ось все, що залишилося від нашої хати. Он далеко все, що залишилося від зв'язківців. Били, як ніби, чітко по нас", - ниє окупант.

На кадрах видно розвалені споруди, спалену техніку. Простіше сказати, від бази не залишилося нічого і ремонтувати там більше нічого.

Нагадаємо, нещодавно українські військові обстріляли останній діючий міст біля Каховської гідроелектростанції. Тепер окупанти більше не можуть перекидати техніку на тимчасово окуповану Херсонську область. ЗСУ продовжують обстрілювати точки тилового забезпечення та склади з боєприпасами окупантів.

Нещодавно глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російське командування кинуло окупантів напризволяще і втекло.

"Не дуже, але трохи шкода тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщається за Дніпро", - написав Віталій Кім.

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що у пастку потрапили близько 10-12 тис. російських вояк. Він додав, що українські військові на півдні зайняли правильну позицію.

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