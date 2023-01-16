Домовитися з країною-агресоркою уже не вийде, наголосив радник керівника ОП.

Подоляк вказав єдиний варіант закінчення війни РФ проти України/ Офіс президента України, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Уже немає варіантів домовитися з країною-агресоркою Росією, тому єдиним варіантом завершення війни є перемога України.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. Він наголосив, що не можна домовитися з країною, яка напала на українців без причини, масово вбиває цивільних і вчиняє злочини проти людяності.

"Не треба продовжувати вдавати, що хтось чогось досі не розуміє… РФ без жодної причини напала на Україну. РФ веде повноцінну війну всіма видами зброї. РФ масово вбиває цивільних і "зачищає" територію. РФ вчиняє злочини проти людяності. Немає способу домовитись. Війну треба виграти", – написав Подоляк.

Раніше Подоляк назвав наступну ціль Росії в Україні. Росіяни під час нової можливої атаки можуть вдарити по магістральній розподільчій мережі України, щоб роз'єднати єдину енергетичну систему на окремі "острови", каже він.

Нагадаємо, ізраїльський політтехнолог Михайло Шейтельман зазначає, що російський диктатор Володимир Путін до повномасштабної війни проти України контролював РФ приблизно на 80%, а зараз він контролює країну-агресорку лише на близько 20%.

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