"Путіна вже не слухають в РФ": диктатор контролює Росію на 20% – ізраїльський політтехнолог

Глава Кремля зараз боїться віддавати накази, коли не впевнений, що їх виконають. У РФ почали видавати деякі укази Путіна "заднім числом".

Путін зараз контролює Росію лише на 20%, каже ізраїльський політтехнолог Шейтельман/ сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін до повномасштабної війни проти України контролював РФ приблизно на 80%, а зараз він контролює країну-агресорку лише на близько 20%.

Тому глава Кремля зараз може віддавати лише ті накази, у яких він дуже впевнений. Таку думку висловив ізраїльський політтехнолог Михайло Шейтельман в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

"Він чому так довго тягнув із цією мобілізацією? Він був не впевнений, що вийде, що послухають, що взагалі йому дадуть у телевізорі виступити. А раптом би не дали? От записали б – і не показали. І що б він робив тоді? І немає мобілізації", – каже Шейтельман.

Також політтехнолог зазначає, що через невдачі окупантів на фронті деякі укази Путіна видають "заднім числом". Так, після деокупації Херсона українськими військовими диктатор РФ взагалі не зробив ніякої заяви. Першою заявою Путіна після звільнення ЗСУ Херсона стало відео, у якому глава Кремля надає окупованим Мелітополю і Маріуполю звання міст військової слави за їхню протидію німецьким фашистам.

Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант.

Шейтельман звернув увагу, що укази про присвоєння таких звань містам з’явилися на сайті Кремля глибоко вночі після оприлюднення відео з Путіним, де він оголошує про таке рішення. За словами політтехнолога, такі кроки російської верхівки після втрати Херсону здавалися дуже дивними, адже ці рішення явно не виглядали найважливішими на повістці дня.

"І тут я зрозумів: "Ну, звісно, це запис від 9 травня". У сенсі, вони до 9 травня це записували, а не показали, тому що вони Маріуполь не встигли взяти до 9 травня", – зазначає політтехнолог.

Раніше військовий експерт, майор резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер зазначав, що Володимир Путін дійсно вважає українців і росіян своєрідним єдиним народом, але робить все, щоб український народ страждав. Верцнер вважає це головною помилкою російського диктатора.

Нагадаємо, раніше Путін насмішив абсурдною заявою щодо війни в Україні. Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що війна в Україні нібито йде за планом, розробленим міноборони окупантів. Динаміка "спецоперації", як Путін називає війну, нібито позитивна. Все розвивається в рамках плану міноборони і генштабу, заявив господар Кремля.

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