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Подоляк прокоментував заяву експрем'єра Ізраїлю про обіцянку Путіна не вбивати Зеленського

5 лютого 2023, 15:21
Михайло Подоляк заявив, що "виникають дивні інсайди ексів про "посередництво".
Михайло Подоляк
Михайло Подоляк / ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що слова колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета про "обіцянку Путіна не вбивати президента України Володимира Зеленського" не відповідають дійсності.

За його словами, "виникають дивні інсайди ексів про "посередництво".

"Виникають дивні інсайди ексів про "посередництво": Путін нібито давав "гарантії не вбивати", а "Захід перервав перспективні переговори". Але все це фікція", - написав Подоляк в Twitter.

Він в черговий раз нагадав, що єдине бажання Росії – знищити Україну.

"За ru-вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки або санкції, а бажання РФ знищити Україну і вбивати українців", — написав радник глави ОП.

Подоляк прокоментував заяву експрем'єра Ізраїлю про обіцянку Путіна не вбивати Зеленського

Як повідомляв Главред, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет розповів, про що говорив з російським диктатором Володимиром Путіним 5 березня в Москві.

За словами Беннета, Путін запевнив його в перші дні війни, що він не вб'є Зеленського.

"Я знав, що Зеленський під загрозою, в бункері ... я сказав йому [Путіну]: "Ти збираєшся вбити Зеленського? Він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського". "Я повинен зрозуміти, ви даєте мені слово, що не вб'єте Зеленського?". Він сказав: "Я не буду вбивати Зеленського", – розповів експрем'єр Ізраїлю.

Нагадаємо, у березні 2022 року видання The Jerusalem Post писало з посиланням на джерела, що Нафталі Беннет під час телефонної розмови порекомендував президенту Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни.

Зокрема, Беннет запропонував Зеленському погодитися на визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України. Зеленський не послухався поради Беннета.

Інші новини:

війна в Україні Ізраїль Володимир Зеленський Михайло Подоляк війна Росії та України
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