Готовий стати посередником між Україною та РФ: прем’єр Ізраїлю зробив несподівану заяву

Нетаньяху каже, що його просили бути посередником у переговорах ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді він відмовився, але зараз готовий на це.

Прем'єр Ізраїлю заявив про готовність стати посередником у переговорах між Україною та РФ/ УНІАН

Прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що готовий бути посередником у переговорах щодо війни між Україною та Росією.

Він зазначив, що погодиться на це, якщо його попросять обидві країни і США. Про це ізраїльський прем’єр сказав в інтерв'ю CNN.

Глава уряду зазначає, що його неофіційно просили стати посередником у перемовинах ще на початку повномасштабного вторгнення. Проте тоді він відмовився, тому що був на той момент лідером опозиції, а не прем'єрміністром.

Зараз він готовий розглянути таку пропозицію. Проте, за словами Нетаньяху, для цього повинні бути "відповідний час і правильні обставини".

"Якщо мене попросять усі відповідні сторони, я, звичайно, розгляну це, але я не наполягаю", – сказав Нетаньяху.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявляв, що Росія шантажує Україну, щоб змусити її сісти за стіл переговорів щодо війни на умовах РФ. Для цього країна-агресорка погрожує нашій державі новою хвилею ескалації.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що умовою для початку переговорів з Кремлем є виведення російських військ з України. При цьому жодні домовленості не можуть бути досягнуті без участі українців.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що найкоротшим шляхом до завершення війни і переходу до дипломатії є успіхи України на фронті. Тому США та інші держави забезпечують Україну зброєю, щоб вона могла ефективно давати відсіч російським окупантам на полі бою. За його словами, завдяки успіхам української сторони можливо вдасться дійти до переговорів.

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