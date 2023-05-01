"Підтримка США - це питання виживання": Яременко оцінив важливість резолюції про перемогу України

Навіть якщо не вдасться дуже швидко досягти мети, США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Богдан Яременко оцінив важливість резолюції про перемогу України нижньої палати представників США / Фото: УНІАН, ОП

Двопартійний проект резолюції нижньої палати представників США "Про позицію Палати представників щодо умов перемоги України" є свідченням довгострокової підтримки Вашингтоном Києва. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат, дипломат, керівник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

"Сполучені Штати Америки нам допомагають, і без них ми б не були такими успішними, як є, і точно, мені здається, не були б успішними взагалі. Тобто це - життєво важлива для нас допомога. Відповідно, її збереження з огляду на те, що війна набуває затяжного характеру, а також політичної підтримки, фінансової та військової – це питання виживання України. Тому треба уважно ставитися до всього, що стосується дискусій в США щодо України", - сказав Яременко.

За його словами, передвиборча кампанія в США вже почалася. І в рамках цієї кампанії українське питання є одним з тих, які будуть використовуватися опозицією США для критики і пропозиції чогось іншого.

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"І ось тут, мені здається, найбільша важливість резолюції, цієї або подібних ініціатив законодавців в США якраз і полягає в тому, що це – дуже чіткий сигнал про те, що існує велика кількість парламентаріїв-конгресменів (а тут, я думаю, мова йде про більшість), які поділяють поточний курс Сполучених Штатів на підтримку України. І продовжують робити все від них залежне, використовують інструменти парламентаризму для забезпечення продовження цієї підтримки. Це для нас найважливіше", - пояснив нардеп.

Яременко додав, що функція Конгресу - не стільки декларувати якісь речі, скільки виділяти кошти.

"Декларування певних цінностей, зовнішньополітичних напрямків, зокрема конкретно на підтримку України з боку Конгресу – це гарантія того, що він має політичну волю й надалі голосувати за федеральний бюджет США, який передбачає виділення суттєвих коштів на допомогу Україні. А далі це вже technicalities, тобто якісь технічні деталі, які теж важливі, тобто те, як саме нас будуть підтримувати, але менш важливі в порівнянні з тим, що попри затяжний характер війни, нам і надалі гарантована підтримка США. А це не лише американські засоби, фінансові та військові інструменти, тому що позиція США обумовлює позицію дуже великої кількості держав у світі. Передусім партнерів США по НАТО", - сказав нардеп.

Яременко додав, що резолюцією США гарантують Україні те, що "навіть якщо не вдасться дуже швидко досягти мети, нас будуть підтримувати стільки, скільки буде потрібно".

"Для нас важлива будь-яка форма підтримки Сполучених Штатів, короткострокова або довгострокова, але це - саме довгострокове зобов'язання. І тому воно для нас є особливо цінним", - резюмував він.

Дивіться відео про те, що нардеп і дипломат Богдан Яременко розповів інтерв'ю Главреду про те, що на практиці означає резолюція конгресменів США щодо перемоги України:

Як повідомляв Главред, в кінці квітня у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі був урочисто представлений двопартійний проект резолюції нижньої палати представників США "Про позицію Палати представників щодо умов перемоги України".

У документі наголошується, що Палата представників США:

підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення (РФ, - ред.) і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;

вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів.

Також у документі йдеться про виплату РФ репарацій Україні; допомогу світової спільноти у відновленні України; притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик спрогнозував, чи можуть домовитися щодо України Китай і США.

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