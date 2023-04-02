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Експерт спрогнозував, чи можуть домовитися щодо України Китай і США

2 квітня 2023, 02:14
Віталій Кулик вважає, що небезпечна ситуація для України в плані протистояння США і Китаю складеться, якщо в Білий дім повернеться Дональд Трамп.
Кулик, Китай, США
Чи можуть домовитися щодо України Китай і США: прогноз експерта/ Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Єдина точка, в якій з приводу україно-російської війни можуть зійтися США і Китай ‒ неможливість застосування ядерної зброї. Про це в інтерв'ю Главреду сказав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Є одна точка - ядерне нерозповсюдження і неможливість застосування ядерної зброї у військовому конфлікті. Якщо Росія пройде цю межу, то інтереси США, Китаю і всіх глобальних гравців (Індії, Бразилії та інших) будуть збігатися, оскільки це загроза глобального характеру для всього людства. Тоді Росія і сам Путін стає військовим злочинцем, режим перетворюється на ізгоя, тому інтереси повністю об'єднуються, тому що з таким режимом треба закінчувати. Це також один з можливих сценаріїв - він майже неймовірний, я залишаю на нього одну тисячну відсотка. Але говорити про те, що в короткостроковій перспективі при збереженні нинішньої динаміки на українських фронтах (і взагалі при тому, що будуть збережені якісь елементи путінського режиму і існуючої територіальної цілісності Росії) можна домогтися взаєморозуміння з українського питання між Заходом і Китаєм неможливо", - сказав він.

Кулик вважає, що максимально небезпечна ситуація для України в плані протистояння США і Китаю складеться, якщо в Білий дім повернеться Дональд Трамп.

відео дня

"Знову ж таки, якщо в США відбудеться зміна керівництва, і до влади прийде Трамп, то це може створити вікно можливостей, де інтереси США і Китаю можуть на якийсь період часу піти паралельним курсом. Тобто вони будуть говорити щось подібне протягом невеликого проміжку часу, після чого їх інтереси знову розійдуться або увійдуть в протиріччя один з одним. Трамп вже демонструє відверто недружню до України позицію, що він би погодився на окупацію територій, віддав би частину України Росії, через кілька днів припинив би війну. А припинить він її за рахунок припинення підтримки України та надання нам військової допомоги та фактичного спонукання до капітуляції. Зрозуміло, що для України це невигідний шлях, і, швидше за все, ми на це не погодимося. Нам це буде коштувати дуже дорого, а Сполученим Штатам це принесе політична криза", ‒ підсумував він.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Загроза поставок Китаєм зброї Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен у коментарі NBC раніше заявив, що Китай розглядає можливість поставок летальної зброї агресору Росії. Москва і Пекін ведуть відповідні переговори. Озброєння можуть бути застосовані у війні РФ проти України.

Президент Штатів Джо Байден зазначив, що Китай навряд чи зважиться на серйозне військове посилення країни-окупанта РФ.

"Я не очікую великої ініціативи з боку Китаю з надання зброї Росії", - вважає голова Білого дому.

Байден підкреслив, що Пекін чекають серйозні санкції, якщо китайська держава все ж піде на постачання зброї Москві.

Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив публічні заяви Блінкена і Байдена, згідно з якими Пекін вивчає можливість поставок Росії летальних озброєнь. Китайська влада поки не прийняла такого рішення. За словами Бернса, лідер КНР Цзіньпін уважно спостерігає за війною і вже встиг "протверезіти".

"Мирний план" Китаю:

новини США Віталій Кулик війна Росії та України
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