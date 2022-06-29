Детонація через блискавку: під Вишгородом зруйновано міст через Ірпінь, є жертва

Негода зруйнувала міст через річку Ірпінь у Вишгородському районі, біля села Демидів.
На Київщині у Вишгородському районі негода зруйнувала міст через річку Ірпінь. Відомо про загиблу людину, повідомляє Telegram-канал Київської обласної Військової адміністрації.
Негода зруйнувала міст через річку Ірпінь у Вишгородському районі, біля села Демидів.
"За попередньою інформацією, одна особа загинула, а двоє поранені. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога",-пише прес-служба.
Зараз на місці працюють рятувальники. Слідчі з'ясовують причину інциденту.
"Рух транспорту через міст тимчасово обмежено", - додає ОВВА.
Голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний повідомив у Facebook, що у зв'язку з пошкодженням мостового переїзду в с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий".
У коментарях до свого посту він також написав про причини пошкодження: "детонація через блискавку. Не панікувати".
Підкурганний додав, що вирішується питання проїзду через Козаровичі.
Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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