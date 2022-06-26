У липні на українців чекає пекельна погода: яким буде екватор літа - прогноз синоптика

Погода в Україні влітку 2022 буде теплою / Фото pixabay.com

Погода в Україні у липні буде теплою. Українські синоптики прогнозують, що температура повітря очікується на півтора-два градуси вище, ніж зазвичай. Про це свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру.

В середньому стовпчики термометра впродовж місяця будуть підніматися до 21-26 градусів тепла, в Карпатах — до +17...+19.

Водночас кількість опадів буде в межах місячної норми, крім південно-західних областей, де їх очікується трохи менше норми, прогнозує синоптик. Так, місячна кількість опадів - на рівні 34-96 мм, в Карпатах - до 150 мм.

В Укргідрометцентрі нагадали, що абсолютний максимум температури повітря в липні становить + 34...39 градусів, у південних, східних, південно-східних областях та Криму - місцями +40...+ 41, у гірських районах - від +26 до +33 градусів.

Як повідомляв Главред, синоптик порталу Gismeteo прогнозує, що погода в Україні різко зміниться - в липні країну накриватиме неймовірною спекою, але будуть різкі перепади температури. Зокрема, вже до кінця червня стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться вище +30 градусів.

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