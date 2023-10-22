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Під загрозою велике місто на Харківщині: РФ пішла на прорив оборони ЗСУ

Олексій Тесля
22 жовтня 2023, 22:13 оновлено 22 жовтня, 22:16
На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація напружена, попередив Володимир Фітьо.
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ЗСУ відбивають атаки РФ під Куп'янськом / Колаж: Головред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Російські окупанти планують захопити Куп'янськ Харківської області, який звільнили Сили оборони України ще восени 2022 року.

Цим пояснюється відновлення активності РФ Лимано-Куп'янському напрямку, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону .

За його словами, незважаючи на те, що на Лімано-Куп'янському напрямку ситуація напружена, проте контрольована українськими захисниками.

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За його словами, росіяни розраховують захопити Куп'янськ та не залишають спроб прорвати лінію оборони українських військ.

"Ми йому (ворогові – ред.) такої можливості не дамо", – підкреслив Фітьо.

Він також уточнив, що противник завдав 3 авіаційних ударів за допомогою штурмової авіації в районах Серебрянського лісу та Спірного. Крім того, ворог застосував 9 дронів-камікадзе та здійснив 702 обстріли.

"Це дуже велика кількість обстрілів", – пояснив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ.

Він додав, що загалом на Лімано-Куп'янському напрямі сталося 18 бойових зіткнень. Втрати росіян на цьому напрямі становили близько 150 військових. Було знищено або пошкоджено 14 одиниць бойової техніки.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ситуація на полі бою кардинально зміниться: у РНБО дали прогноз. Україна уклала неофіційну угоду про те, щоб не використовувати зброю, що поставляється Заходом, для нападу по Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ застосовує тактику "кротів". Російська окупаційна армія застосовує нову тактику, щоб підібратися до позицій ЗСУ, повідомив Антон Коцуконь.

Раніше окупанти відновили масовані атаки по Авдіївці. Ворог завдає ударів по школах та позиціях українських військових. Стрілецькі бої чути цілодобово. окупанти готують із усього, що в них є, повідомив мер Авдіївки.

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ЗСУ Купянск війна Росії та України
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