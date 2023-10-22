Під загрозою велике місто на Харківщині: РФ пішла на прорив оборони ЗСУ

На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація напружена, попередив Володимир Фітьо.

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ЗСУ відбивають атаки РФ під Куп'янськом / Колаж: Головред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Російські окупанти планують захопити Куп'янськ Харківської області, який звільнили Сили оборони України ще восени 2022 року.

Цим пояснюється відновлення активності РФ Лимано-Куп'янському напрямку, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону .

За його словами, незважаючи на те, що на Лімано-Куп'янському напрямку ситуація напружена, проте контрольована українськими захисниками.

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За його словами, росіяни розраховують захопити Куп'янськ та не залишають спроб прорвати лінію оборони українських військ.

"Ми йому (ворогові – ред.) такої можливості не дамо", – підкреслив Фітьо.

Він також уточнив, що противник завдав 3 авіаційних ударів за допомогою штурмової авіації в районах Серебрянського лісу та Спірного. Крім того, ворог застосував 9 дронів-камікадзе та здійснив 702 обстріли.

"Це дуже велика кількість обстрілів", – пояснив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ.

Він додав, що загалом на Лімано-Куп'янському напрямі сталося 18 бойових зіткнень. Втрати росіян на цьому напрямі становили близько 150 військових. Було знищено або пошкоджено 14 одиниць бойової техніки.

Війна в Україні

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