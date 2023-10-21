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"Ситуація на полі бою кардинально зміниться": у РНБО дали прогноз

Юлія Куришко
21 жовтня 2023, 19:21 оновлено 21 жовтня, 19:28
Україна уклала неофіційну угоду про те, щоб не використовувати зброю, яку постачає Захід, для нападу по Росії
'Ситуація на полі бою кардинально зміниться': у РНБО дали прогноз
Данілов розповів про ситуацію на полі бою / колаж: Главред, фото: Окрема президентська бригада, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що ситуація на полі бою може кардинально зміниться, щойно Україна отримає винищувачі F-16.

В інтерв'ю виданню Kyodo News Данілов висловив упевненість, що "ситуація принципово зміниться" після того, як із Заходу прибудуть винищувачі F-16 для посилення української ППО, але визнав, що важко передбачити час, необхідний для повернення всієї території країни.

"Поки Росія продовжує окупувати територію, включно з Кримом, про жодні переговори не може бути й мови", - наголосив Данілов.

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За його словами, Україна уклала неофіційну угоду про те, щоб не використовувати зброю, яку постачає Захід, для нападів на материкову частину Росії. Однак об’єкти навколо Москви, каже Данілов, можуть стати мішенями для зброї вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, що Данілов назвав окупантам два варіанти виходу з Криму. Він вважає, що на ЧФ чекає два варіанти розвитку подій - самоліквідація добровільна або примусова. В іншому випадку - це болючі удари по військових об'єктах РФ.

ЗСУ битимуть із ATACMS, доки не повернуть землі. Постачання далекобійних ракет ATACMS Україні триватимуть, і окупанти агресора Росії це відчують, сказав секретар РНБО Олексій Данилов.

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війна в Україні ЗСУ Олексій Данілов
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