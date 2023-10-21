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"Українці не забудуть цих депутатів": Данілов відреагував на прибічників УПЦ МП

Юлія Куришко
21 жовтня 2023, 14:13 оновлено 21 жовтня, 14:33
Саме ця інституція має керівництво в Москві, яке закликає вбивати наших громадян, вбивати наших дітей, вважає Данілов.
'Українці не забудуть цих депутатів': Данілов відреагував на прибічників УПЦ МП
Данілов розповів про прибічників УПЦ МП у ВРУ / колаж: Главред, фото: УНІАН, РНБО, УПЦ

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що українці не забудуть народних депутатів, які у першому читанні не віддали свій голос за законопроєкт, який дозволяє заборонити УПЦ МП.

"Кількість голосів (267 голосів "За" - ред.), які отримав цей законопроєкт, каже, що сьогодні є достатньо міцна подушка для того, щоб депутати врешті-решт проголосували. Маємо на увазі, що про тих депутатів, які не будуть у цьому брати участь і не будуть голосувати за цей закон, народ України точно не забуде. Більш того, мене дивують депутати, які підтримують Московську церкву на території нашої країни", - зауважив Данілов в інтерв'ю "Українському радіо".

Він зауважив, що "саме ця інституція має керівництво в Москві, яке закликає вбивати наших громадян, вбивати наших дітей".

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"Ми до релігії не маємо ніякого відношення. Маєте бажання спілкуватися з Богом, спілкуйтесь, скільки вам завгодно. Але розповсюджувати й насаджувати тут інституції, які працюють безпосередньо з центром у Москві - це є неприпустима річ і з цим буде поставлена крапка. Але все відбувається в межах законодавства", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо що Данілов пояснив, коли Кремль може завдати удару. Ядерний шантаж Кремля буде залишатися простим блефом до тих пір, поки інші країни не стануть піддаватися такому шантажу, заявив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що третя світова війна почалася з вторгнення РФ у Грузію у 2008 році. Секретар РНБО вважає, що конфлікт в Ізраїлі став наслідком загарбницької війни проти України.

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війна в Україні УПЦ МП Олексій Данілов
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