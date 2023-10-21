'Підтягують танки та важку техніку': експерт розкрив плани окупантів під Куп'янськом

Росіяни не можуть одночасно атакувати Авдіївку і проводити штурми на Куп’янсько-Лиманському напрямку, вважає Олексій Гетьман.

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Ситуація на Куп'янському напрямку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Військовий аналітик Олексій Гетьман повідомив, що на Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються робити танкові атаки. Втім, ЗСУ стримують росіян.

Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів, що РФ ще на початку року анонсували великий наступ саме на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

"Між Лиманом і Куп’янськом - близько 100 кілометрів. Тобто по всій цій лінії вони навряд чи б змогли атакувати. Це дуже широка смуга, тому вони зосередилися на Куп’янському напрямку. На Лиманському, зокрема, їхнє завдання вийти на річку Оскіл, а далі пробувати прориватися далі. Але ті військовослужбовці, які там ведуть бойові дії, ще тоді говорили, що це не схоже на спроби кудись суттєво просунутися", - наголосив аналітик. відео дня

З його слів, наразі окупанти активно використовують танки та важку техніку. Та навіть незважаючи на це, особливого просування на Куп’янському напрямку не спостерігалося.

Загарбники не вийшли на річку Оскіл. Навіть якщо їм це вдасться зробити, то форсувати її ворогу не вдасться. Адже там гірський кряж, а також побудовані потужні оборонні споруди, вважає аналітик.

"Вони не можуть одночасно атакувати Авдіївку і проводити штурми на Куп’янсько-Лиманському напрямку, у них не вистачає ресурсів. У росіян не вистачає можливостей атакувати в кількох місцях так серйозно, як вони це роблять під Авдіївкою", - резюмував Гетьман.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що РФ йде на штурм на Куп'янському напрямку. Противник продовжує застосовувати РСЗВ, ствольну артилерію, танки та важку броньовану техніку, Силам оборони України вдалося знищити 165 окупантів, заявив Євлаш.

РФ готується до прориву на Куп'янському напрямку. Завдання Сухопутних військ Росії на напрямку Куп'янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл для створення буферної зони.

На Куп’янському напрямку припинились бої, окупанти застосовують артилерію та авіацію. На цьому напрямку противник 464 рази обстріляв українські позиції та 13 разів використали авіацію, повідомив Євлаш.

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