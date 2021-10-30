Під Києвом підліток впав з мосту на фуру: мати не вірить у версію копів про самогубство

Підліток кинувся з мосту на вантажівку / Facebook / pol.kyivregion

В Білої Церкви Київської області в ніч на суботу, 30 жовтня, неповнолітній хлопець вчинив самогубство.

Він стрибнув з моста на проїжджаючу повз вантажівку і розбився, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Про НП повідомив водій вантажівки, який їхав у напрямку Одеси. Він розповів, що близько 2 години ночі з мосту на лобове скло автомобіля MAN зістрибнув невідомий чоловік.

Прибулі на місце НП поліцейські встановили, що це неповнолітній житель міста Узин.

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Слідчі з'ясували, що 16-річний хлопець напередодні посварився в телефонній розмові зі своїм вітчимом через побутові негаразди.

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Потім він подзвонив матері і повідомив, що додому більше не повернеться.

/ Facebook/pol.kyivregion

Правоохоронці з'ясовують всі обставини цього трагічного випадку.

/ Facebook/pol.kyivregion

Додамо, що в коментарях під повідомленням поліції в Мережі мати загиблого Оксана Платонова висловила сумнів в офіційній версії загибелі підлітка.

Вона заявила, що її син зник близько 23 години і вона не може пояснити, як він опинився в районі Одеської траси.

"Ми його шукали з 23 години вечора, коли він не з'явився вдома. Чому він опинився над Одеською трасою, не можу пояснити", - написала Платонова.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в навчальному центрі Десна в Чернігівській області сталося самогубство - військовий строкової служби застрелився, коли перебував на посаді.

Інцидент стався близько 4 години ночі. Військовому було 23 роки, а до дембеля йому залишався місяць.