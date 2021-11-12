Під Харковом чоловік стріляв в електриків, які приїхали відключати світло

Чоловік почав стріляти в їхній бік з пневматичної зброї. Куля влучила одному з працівників у руку, коли той намагався автоматично прикрити обличчя.
Під Харковом у селі Рокитне місцевий житель обстріляв співробітників "Харківобленерго", які приїхали відключати електроустановки цього споживача через самовільне підключення. Про це повідомили представники прес-служби АТ "Харківобленерго".
За їх словами, коли енергетики-співробітники Нововодолазького району електричних мереж (РЕМ) ‒ приїхали за адресою і виходили з машини, чоловік почав стріляти в їх бік з пневматичної зброї. Куля влучила одному з працівників у руку, коли той намагався прикрити обличчя.
На місце злочину викликали поліцію. Правоохоронці опитали учасників конфлікту.
За фактом події розпочато провадження за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Тепер стрілку загрожує тюремне ув'язнення до п'яти років обмеження волі. Один з працівників отримав поранення.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. У салоні знаходився тільки його водій.
Чоловік отримав вогнепальне поранення щелепно-лицевої ділянки.
"Вчора я був у службовому відрядженні у Вінниці. Їздив на поїзді, службове авто залишилося в архівному містечку на Солом'янській, 24. В цей час з сусіднього будинку по моєму водієві, який знаходився поруч з гаражем, був зроблений постріл (або кілька). Куля або дріб зачепила підборіддя Сергія", – говорить Хромов.