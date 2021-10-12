Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений

Поліція розслідує обставини стрілянини під Києвом / УНІАН

В Київській області поліція встановлює обставини стрілянини вранці у вівторок в селі Софіївська Борщагівка, в результаті чого був поранений в ногу чоловік і пошкоджений автомобіль, повідомляє поліція Київської області.

"Близько 7:45 ранку в поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом з 28-річною дружиною сідав в машину. Чоловік поранений в ногу, пошкоджений автомобіль", - йдеться в повідомленні ГУ НП Київщини.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник та всі обставини стрілянини.

/ kv.npu.gov.ua

"Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про зазначену подію - просимо повідомити по спецлінії поліції "102", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. У салоні знаходився тільки його водій.

Чоловік отримав вогнепальне поранення щелепно-лицевої ділянки,