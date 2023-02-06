Під Бахмутом 'вагнерівці' жорстоко сокирою вбили свого командира

Найманці російської приватної військової компанії "Вагнера" (яку очолює "кухар Путіна" Євген Пригожин) позбулися свого командира - просто вбивши його ударами сокири. Відповідне відео опублікував на своїй Twitter-сторінці громадський працівник Сергій Стерненко.
Він каже, що подію було знято з безпілотника бійцями взводу спеціального призначення "Сенека" в околицях Бахмута, що на Донеччині.
На кадрах запису видно, що "вагнерівці" відтягнули свого пораненого командира в довколишній сарай. А потім, судячи з усього, зарубали його сокирою.
"Допускаю, вагнерівці вбили свого командира через постійну агресію від командування щодо рядових. Було вже багато історій про розстріли і тортури всередині ПВК "Вагнера"", — написав Стерненко.
Обережно, відео не рекомендується до перегляду особам, молодше 18 років
Втрати серед "вагнерівців"
Як відомо, ватажок "ПВК Вагнера" Євген Пригожин вербує в російських в'язницях "новобранців", яких відправляють на війну в Україну.
При цьому втрати на війні серед "вагнерівців" колосальні. Більшість ліквідують на лінії фронту.
До того британська розвідка у своєму звіті за 3 лютого повідомила, що темпи вербування "зеків" у приватну військову компанію "Вагнера" сильно знизилися. Пік вербування припадав на літо і осінь 2022 року, а зараз цей процес значно повільніше.
У Міноборони Великобританії припускають, що це пов'язано з конфліктом Пригожина і Міноборони РФ.
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