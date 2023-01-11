Можуть готувати до участі у війні в Україні: у Білорусі створюють аналог ПВК Вагнера

У Білорусі на базі охоронного підприємства ГардСервіс можуть створювати аналог російської ПВК Вагнера для участі у війні в Україні.
ГардСервіс стало єдиним у Білорусі, якому указом Олександра Лукашенка дозволено мати вогнепальну зброю. При цьому ПОП в рази збільшило чисельність співробітників і готується до участі у військових діях, розповів DW представник Об'єднаного перехідного Кабінету Світлани Тихановської з оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик.
За його даними, співробітників ПОП готують до участі в бойових діях, навчання проходить на декількох білоруських полігонах. Зокрема, офіцери спецназу Білорусі тренують співробітників "ГардСервіс" на своєму полігоні.
Також значно зросла чисельність співробітників ПОП і зараз їх може бути більше тисячі осіб, каже співрозмовник.
Він вважає, що співробітників "ГардСервіс" можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах і далі для штурмів як найманців Вагнера.
Підкреслюється, що влітку 2022 року до Мінська для навчання співробітників ПОП прибули найманці з ПВК Вагнера. Джерело зазначало, що в" ГардСервіс " до того моменту налічувалося близько півтисячі осіб, і що, за чутками, співробітникам обіцяли відрядження і в майбутньому зарплату в 10 тисяч білоруських рублів (близько 3700 євро в еквіваленті).
У матеріалі звертається увага на високий рівень секретності в "ГардСервіс", потрапити туди можуть тільки "перевірені" люди.
У 2021 році МВС Білорусі опублікувало списки зброї, яка є у "ГардСервіс". У списку, в тому числі, пістолети, автомати, снайперські гвинтівки.
Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.
Читайте більше:
- Війська Росії у разі вторгнення з Білорусі далі кордону не пройдуть-генерал ЗСУ
- Росія готує Білорусь до наступу з півночі в березні-квітні-Андрій Коваленко
- Загроза удару з Білорусі: експерт оцінив ймовірність атаки РФ у січні