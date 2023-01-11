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Можуть готувати до участі у війні в Україні: у Білорусі створюють аналог ПВК Вагнера

11 січня 2023, 13:46
Ще влітку 2022 року до Мінська для навчання співробітників ПОП прибули найманці з ПВК Вагнера.
Білорусь, ЧВК
У Білорусі створюють аналог ПВК Вагнера / euroradio.fm

У Білорусі на базі охоронного підприємства ГардСервіс можуть створювати аналог російської ПВК Вагнера для участі у війні в Україні.

ГардСервіс стало єдиним у Білорусі, якому указом Олександра Лукашенка дозволено мати вогнепальну зброю. При цьому ПОП в рази збільшило чисельність співробітників і готується до участі у військових діях, розповів DW представник Об'єднаного перехідного Кабінету Світлани Тихановської з оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик.

За його даними, співробітників ПОП готують до участі в бойових діях, навчання проходить на декількох білоруських полігонах. Зокрема, офіцери спецназу Білорусі тренують співробітників "ГардСервіс" на своєму полігоні.

Також значно зросла чисельність співробітників ПОП і зараз їх може бути більше тисячі осіб, каже співрозмовник.

Він вважає, що співробітників "ГардСервіс" можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах і далі для штурмів як найманців Вагнера.

Підкреслюється, що влітку 2022 року до Мінська для навчання співробітників ПОП прибули найманці з ПВК Вагнера. Джерело зазначало, що в" ГардСервіс " до того моменту налічувалося близько півтисячі осіб, і що, за чутками, співробітникам обіцяли відрядження і в майбутньому зарплату в 10 тисяч білоруських рублів (близько 3700 євро в еквіваленті).

У матеріалі звертається увага на високий рівень секретності в "ГардСервіс", потрапити туди можуть тільки "перевірені" люди.

У 2021 році МВС Білорусі опублікувало списки зброї, яка є у "ГардСервіс". У списку, в тому числі, пістолети, автомати, снайперські гвинтівки.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

Читайте більше:

ПВК Вагнер новини Білорусі війна Росії та України
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