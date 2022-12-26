Чому вороги не можуть перейти в наступ на ЗСУ: пояснення британської розвідки

Дефіцит боєприпасів в окупантській армії, цілком ймовірно, і є головний фактор, який обмежує їх здатності до наступу. Про це стверджують представники британської розвідки, йдеться на офіційній сторінці Міністерства оборони Сполученого королівства.
"З жовтня Росія збільшила свої сили в Україні на десятки тисяч резервістів. Незважаючи на пом'якшення нагальних кадрових проблем, нестача боєприпасів, ймовірно, залишатиметься ключовим фактором, що обмежує російські наступальні операції", — повідомили в Міністерстві.
Британські розвідники також вважають, що "обмежена доступність крилатих ракет" теж є помітною причиною обмеження російських ракетних атак на українську критичну інфраструктуру − до одного удару на тиждень.
"Також малоймовірно, що Росія встигла збільшити свої запаси артилерійських снарядів в достатній мірі для проведення широкомасштабних наступальних операцій", − сказав він.
Крім того, британські розвідники стверджують − слабкість нинішньої російської оперативної моделі в тому, що навіть просте підтримання оборонних операцій уздовж дуже довгої лінії фронту вимагає значних щоденних втрат ракет і снарядів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що аналітики Інституту вивчення війни заявили, що як мінімум з жовтня Москва формує умови для нового найбільш небезпечного курсу дій - відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва.
У звіті ISW наголошується, що російські окупанти можуть спробувати провести диверсійну атаку на землі або в інформаційному просторі для відновлення напруженості на півночі України для того, щоб спробувати відвернути ЗСУ від оборони на Донбасі.
При цьому, на думку аналітиків, навіть якщо російські окупанти підуть у новий наступ з Білорусі, дуже малоймовірно, що їм вдасться захопити Київ.
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